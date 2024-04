Un juez abre diligencias por la denuncia del ICAM por revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso

10:58 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta este miércoles a citar en la comisión de investigación del Senado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el llamado 'caso Koldo' y las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez, si no ofrece cuanto antes una explicación "decente". Sin embargo, ha admitido que en este momento no se plantea llamar a su esposa porque no es "su estilo" ni su forma de "hacer política", ya que, a su entender es el presidente del Gobierno el que debe dar esas aclaraciones porque puede estar incurriendo en conflicto de intereses.

"Si no responde, evidentemente le haremos responder", ha avisado Feijóo en una entrevista en Antena 3, al ser preguntado expresamente si llamará a Sánchez para que comparezca en la comisión de investigación del Senado que ha impulsado el Grupo Popular sobre la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, bautizada como el 'caso Koldo'.

Por lo pronto, el presidente del PP ha insistido en que ofrezca aclaraciones públicamente, en rueda de prensa, pero ha lanzado el siguiente aviso en caso de que no lo haga: "Si tiene que ser en la comisión de investigación, pues tendrá que ser en la comisión de investigación".

En cuanto a si el PP se plantea citar también a Begoña Gómez en sede parlamentaria, Feijóo ha admitido que no se lo plantea. "A mí no me gusta llamar a la mujer del presidente, no se lo oculto, no me gusta. No es mi forma de hacer política, no es mi estilo", ha dicho textualmente.