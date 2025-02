Hermoso asegura que Rubiales le dijo, tras el beso no consentido, "a ti y a mí nos gusta lo mismo"

13:40 h

El discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes no ha podido ser más claro. “A mí, de momento, no me da órdenes nadie más que los afiliados y el programa electoral de mi partido”, ha asegurado durante la reunión de la Junta Directiva nacional, el máximo órgano entre congresos que ha reunido a la dirección nacional del PP y a los dirigentes autonómicos del partido. Un foro en el que ha aprovechado para lanzar un mensaje a navegantes: “Los chantajes y las presiones que se los queden otros”.

Feijóo ha defendido el volantazo de la pasada semana respecto al decreto ómnibus del Gobierno, que generó debate interno en el partido. “Somos un partido libre para decir que no cuando de lo que se trata es de salvar a Sánchez y para decir que sí cuando lo que se trata es de dejar claro que queremos subir nuestras pensiones a nuestros mayores. Somos libres para solo debernos a los ciudadanos” ha enfatizado.

El conservador también ha aludido a las voces -que provienen, especialmente, desde la derecha política y mediática- que cuestionan su liderazgo dentro del PP. “Agradezco todas y cada una de las opiniones que de buena fe aconsejan cómo fulminar tanto despropósito”, ha subrayado, en referencia a “cómo combatir un PSOE sin futuro”. El líder del PP ha asegurado que “en cada elección” ha combatido “a ese socialismo” pero ha querido dejar claro que “no escucha a nadie” que “solo quiere” la “rendición” del PP.