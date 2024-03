Bildu reivindica la nación vasca en Pamplona: "La independencia no llegará si no llegamos antes a los gobiernos"

13:20 h

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha apostado este domingo de Aberri Eguna por que la Comunidad Autónoma Vasca tenga "un autogobierno y una capacidad política y económica suficiente" para afrontar "tres retos colosales", como son la transición energética, la revolución tecnológica y la transición social, de las que depende que Euskadi "siga siendo pujante" y sea "reconocida nación europea" o se quede como "un barrio dependiente y desconocido de las afueras de no sé qué sitio".

Tras plantear un pacto de autogobierno y tres acuerdos de país para enfrentar estas transiciones, ha llamado a "movilizar a tope" el voto al PNV en las próximas elecciones al Parlamento Vasco del 21 de abril, y ha avisado de que EH Bildu intenta pasar "sin pena ni gloria" en esta campaña electoral, huyendo de polémicas y metiendo en "el cajón" aquello de lo que no le viene bien hablar, porque tiene "una agenda oculta" a desplegar después de los comicios, y para que la ciudadanía no se pregunte "si será verdad" que han cambiado tanto.

Ha querido dejar claro que, al proponer estos acuerdos de país, el PNV no mira al próximo 21 de abril, cuando son elecciones autonómicas, sino "al 21 de abril de 2036 y más allá". No obstante, no ha ocultado "la importancia" que tienen para los jeltzales y para Euskadi estos comicios al Parlamento. "La cosa está reñida, pero vamos a ganar. El asunto es cómo y por cuánto", ha proclamado.

Por ello, ha pedido a los afiliados "movilizar el voto a tope" porque "parece que hay mucha gente aún indecisa entre ir a votar o abstenerse". "La mayor parte dice que, de ir a votar, votaría PNV. Es a ellos a quienes nos tenemos que acercar. Hay que hacerles ver lo que está en juego. Y lo que está en juego no es si PNV es más que Bildu o Bildu más que PNV. No, ésa es una lectura muy simplista. Lo que está en juego es la respuesta que Euskadi va a dar desde sus instituciones los próximos años a todas esas transiciones", ha insistido.

Para el presidente del EBB, Euskadi se juega "qué gobierno y con qué fuerza en el Parlamento va a proponer medidas para garantizar ese progreso y ese bienestar". "No es lo mismo un gobierno que otro, no es lo mismo un partido que otro", ha avisado.