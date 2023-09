Sánchez asegura que "habrá Gobierno progresista en poco tiempo"

11:34 h

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, no ha descartado la celebración de unas nuevas Elecciones Generales, aunque cree que Pedro Sánchez intentará una investidura que "no va a ser fácil", y ha pronosticado que la primera quincena de octubre "va a ser bastante clarificadora". Además, ha criticado la actitud "innecesariamente agresiva" en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que "ha querido reforzar su liderazgo dentro del PP y de cara a Vox" pero no ha hecho "ningún amigo".

En una entrevista en Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Esteban se ha mostrado convencido de que, en este último mes, antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, "innecesariamente" se ha estado "dando vueltas a la nada".

"Estaba claro que no íbamos a poder llegar a negociar y poder luego llegar a un acuerdo. Lo sabíamos desde el principio. Desde ese punto de vista, ha sido innecesario e incluso ha ido creando peor clima", ha dicho.