Mañueco dice que no se va a obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal pero sigue sin aclarar en qué consiste el protocolo antiaborto

13:37 h

Vox ha respaldado este lunes las medidas antiaborto anunciadas por su vicepresidente en Castilla y León, Juan García-Gallardo, y ha reivindicado que han sido "consensuadas" en el seno del Gobierno regional, a la vez que ha evitado ahondar en la polémica con el Partido Popular y ha avisado de que Vox no dará "un paso atrás".

Tras la polémica generada por las medidas aprobadas por el Gobierno de Castilla y León para evitar abortos, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha explicado que se trata de políticas incluidas en el ADN de Vox y parte de sus compromisos electorales.

"No vamos a dar un paso atrás, vamos a seguir perseverando en todo lo que dijimos en campaña y los compromisos suscritos en Castilla y León", ha insistido Garriga en rueda de prensa en la sede nacional del partido, que ha subrayado que hace "bandera de la coherencia" como "santo y seña" del partido. "No vamos a dar ni un paso atrás y no vamos a arriar ninguna de las banderas que nos han traído aquí", ha avisado.