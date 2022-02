Directo | Mañueco responde a las exigencias de Vox: "El marco de la negociación lo pone quien gana las elecciones"

10:18 h

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este martes que se puede producir una invasión de Ucrania porque hay hechos "objetivos" como el despliegue ruso, pero ha defendido "apurar al máximo" las vías diplomáticas.

"Hay una serie de hechos de objetivos como el enorme despliegue, tanto por vía terrestre como marítima y aérea por parte de Rusia, y las maniobras militares que se están haciendo en Bielorrusia. Son significativos de que una invasión se puede producir", ha trasladado la ministra en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si Inteligencia da veracidad al aviso de EEUU de que la invasión de Ucrania será inminente.

Robles ha hecho hincapié en que, en estos momentos "complicados y difíciles", desde OTAN no pueden "minimizar" están esas vías diplomáticas "unas veces públicas y otras no tan públicas". Eso sí, ha asegurado que se trata de un "despliegue de tropas sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, difícilmente comprensible y difícilmente justificable". "Es un hecho objetivo que no podemos minimizar", ha destacado.