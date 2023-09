Sémper habla en euskera en el Congreso tras decir que su partido no utilizaría las lenguas cooficiales para "no hacer el canelo"

13:03 h

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha defendido este martes en el Congreso de los Diputados el uso del gallego, el catalán y el euskera en los plenos de la Cámara Baja. El líder republicano, durante una intervención en la que ha mezclado el catalán y el castellano, ha celebrado el "éxito" que supone el uso de las lenguas cooficiales, aunque ha dicho que se niega a que sea "una victoria". " "No puede ser una victoria porque me niego, me niego como ciudadano catalán, como independentista catalán, a que mi cultura y a que mi lengua requiera de perdedores. Me niego. Hoy aquí no hay perdedores, como mucho hay ignorantes", ha dicho.