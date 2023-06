PP y PSOE se reparten la Mesa de la Asamblea de Murcia, dejando fuera a Vox

11:56 h

La alcaldesa en funciones de Barcelona, Ada Colau, se ha despedido este miércoles del pleno del Ayuntamiento en la última sesión de este mandato 2019-2023: "En todo caso, seguro que yo no volveré a presidir el pleno los próximos cuatro años".

"He sido presidenta durante ocho años y está por ver el alcalde y el gobierno que salga el próximo sábado o los próximos meses. En todo caso, seguro que no volveré a presidir el pleno", ha afirmado en su última intervención tras una sesión en la que se han despedido los 22 concejales que no continuarán y se han aprobado las últimas actas.

Este pleno se ha celebrado tres días antes de la investidura y en plenas negociaciones para formar un pacto de gobierno en la ciudad tras las elecciones locales del 28 de mayo, en las que ganó en votos y concejales el candidato de Trias per Barcelona, Xavier Trias.

Colau ha expresado que para ella ha sido "un honor haber sido ocho años la primera mujer alcaldesa" de Barcelona y ha agradecido al resto de concejales los años compartidos. Ha reivindicado "la empatía, el respeto y el afecto que han imperado la mayoría de las veces", la política más allá de la institución, y el amor por la ciudad.

"A pesar de todas las dificultades, este plenario se ha esforzado para escucharse, para dialogar, para cooperar", ha afirmado.