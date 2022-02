Directo | Sánchez insiste al PP que rompa todos los pactos con Vox para que el PSOE le "ayude" en Castilla y León

11:26 h

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, sobre la posibilidad de que el PSOE se abstenga para que el PP pueda formar gobierno en Castilla y León, ha tildado de "interesante" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no cierre la puerta" a favorecer un gobierno del PP en la región vecina si la formación renuncia a pactar con Vox.

"El que haya una puerta abierta es una novedad y, a mi, me resulta al menos interesante", ha dicho Fernández que, no obstante, ha recordado que es la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y no ocupa ningún "cargo orgánico" dentro del partido, por lo que no puede "poner encima de la mesa ni un sí ni un no".