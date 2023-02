Robles anuncia que España enviará a Ucrania 6 carros 'Leopard' y no descarta que haya más

11:42 h

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a los conservadores en el pleno del Congreso de "difundir bulos y transfobia" durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en la que la diputada Margarita Prohéns le ha preguntado sobre cuántos borradores han intercambiado los Ministerio de Justicia e Igualdad para reformar la Ley del 'sólo sí es sí y le ha instado a dimitir "sí o sí.

Para la ministra, la intervención de la diputada 'popular' debe ser una muestra de por qué es necesario llegar a un acuerdo sobre esta reforma y evitar "darles una oportunidad" a PP y Vox de "votar para volver al Código Penal de la violencia y la intimidación".

Montero ha señalado que en materia de derechos de las mujeres "siempre a habido" una reacción y ha explicado que "forma parte de esa reacción". Además, ha asegurado que los reproches del PP a la Ley del 'solo sí es sí' no se refirieron a las rebajas de penas, sino que denunciaban que habría que "mantener relaciones sexuales con un contrato", o "decir sí, sí, todo el rato", que "no se le iba a poder decir guapa a una mujer" o que "no se respetaba la presunción de inocencia", entre otras situaciones.

Y, en este contexto, la ministra ha insistido en pedir un acuerdo del Gobierno y con la "mayoría feminista" del Congreso para "no volver a distinguir entre dos tipos de agresión" dependiendo de si hay o no violencia y a "penalizar a la mayoría de las víctimas que no puede probar la violencia". A su juicio, ese Código Penal supone "impunidad para los agresores" y "deja a las víctimas desprotegidas basando su credibilidad en la violencia o las marcas".