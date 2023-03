09:54 h

López ha cargado contra el viraje ideológico de Tamames: "Siento decirle que aunque usted no lo quiera usted está poniendo su nombre y su trayectoria al servicio de Vox, de la extrema derecha. Está endulzando el veneno y suavizando lo insoportable". "El triunfo de Vox significaría volver al tiempo en el que le encarcelaron por defender sus ideas", le ha recordado.

En esta línea, ha censurado las críticas a la ley de memoria democrática. "Dijo que la Guerra Civil comenzó en el 34. ¿Y lo próximo qué será? ¿Que en la dictadura tampoco hubo buenos y malos?", se ha preguntado. "Dicen que la historia la tienen que escribir los historiadores, pero en ninguna historia el dictador Franco puede dejar de ser el dictador", ha remachado. "Lo que dijo ayer es impresentable", ha continuado.

A continuación, ha atacado a Vox: "Ustedes no odian a las mujeres, ustedes odian la libertad de las mujeres. Odian que las mujeres sean libres". "Vox no es cualquier cosa, es la negación de la violencia machista. Es quien busca impedir los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres porque no creen en la igualdad", ha lamentado, añadiendo que la ultraderecha niega también el cambio climático y representa los recortes de los derechos y las libertades colectivas. "Y ustedes se van a abstener", ha dicho al PP. "La abstención legitima el modelo de Vox", ha añadido.