Directo | Podemos urge al PSOE a reunirse antes del Debate sobre la Nación

15:32 h

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha manifestado que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez "lo regula todo" porque, al tener 23 ministerios, éstos "carecen de competencias" y "se las tienen que inventar". Además, ha pedido a los socios del Ejecutivo que "se pongan de acuerdo" a la hora de posicionarse en asuntos como la guerra en Ucrania, porque sus "discrepancias" afectan "a la credibilidad de España".

Rajoy espera que el país no esté a las puertas de una recesión y cree que, para evitarlo, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos debe centrarse en "hacer lo que tiene que hacer" y no en "otras cosas que lo único que hacen es ruido, pero no afectan a la vida de la gente". "Hay que reducir el déficit público, tenemos demasiada deuda, demasiada regulación, las contrarreformas no sirven absolutamente para nada y lo que hay que estar es en la realidad", donde hay una inflación "absolutamente insostenible, la luz sube, la gasolina sube, la cesa de la compra sube".

Rajoy ha recordado que su Gobierno contaba con 14 ministros y ahora "hay tres o cuatro ministerios que en mi época eran uno y lo han partido en cuatro". Y cree que el problema "no es el gasto público, sino que al carecer de competencias, se empeñan en inventárselas, empiezan a regular lo que no tiene ningún sentido que se haga y acaban creando problemas muy graves a la propia economía".

A su juicio, tener que pagar a más ministros "es un tema menor, el daño que hace es la regulación". "No se puede regular todo. Eso es un disparate". "Dejen un poco de juego a la sociedad, al mercado y a la gente", ha defendido este miércoles en su intervención en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, donde ha participado en el último de los encuentros 'España en el mundo ante el futuro: diálogos con los expresidentes del gobierno', tras haber pasado por ellos Felipe González, José María Aznar y José Luis Zapatero.