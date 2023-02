Echenique acusa al PSOE de no sentarse a negociar el 'sí es sí': "No queremos una guerra pública"

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que "lamentablemente e incomprensiblemente" el PSOE no quiere sentarse a negociar la reforma de la ley del solo sí es sí, y ha recalcado que su formación lo seguirá intentando porque "esto se soluciona mediante el diálogo", según informa Europa Press.

Echenique ha defendido que Podemos está trabajando con "discreción", puesto que no desean una "guerra pública de propuestas". Y queremos eso para evitar que vayamos a un Pleno en el Congreso, donde el PSOE pueda aprobar el trámite de una ley con los votos de PP y Vox, que vuelve al Código Penal de la manada", ha asegurado.

En este sentido, ha insistido en que desde Podemos no buscan "visibilidad". "Si fuese así haríamos públicas un montón de propuestas o seríamos nosotros los que meteríamos una ley unilateral en el Congreso. Pero eso no lo hemos hecho nosotros, ha sido el PSOE", ha subrayado.

Por último, Echenique ha recalcado que están intentado proteger el consentimiento en el centro del Código Penal para evitar "que se vuelva al calvario probatorio en el que la mujer debía demostrar con heridas en su cuerpo que se había jugado su vida ante un agresor sexual".

"Es un tema demasiado importante como para que nadie tenga que pensar en tácticas electorales o en visibilidad. Estamos trabajando para proteger el consentimiento y queremos hacer pública una propuesta cuando haya un acuerdo en el seno del Gobierno, también para proteger la unidad del gobierno de coalición", ha sostenido.

La reunión con el sector alimentario acabará con "palabras vacías" y fotos "sonrientes"

Echenique ha pronosticado que la reunión que mantendrá este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con el sector de la alimentación, "los representantes del capitalismo despiadado", acabará con "palabras vacías" y fotos "sonrientes". Además ha recordado que han pedido al PSOE que "ya está bien" de pedir por favor al sector de la alimentación "que se forren un poco menos".

"Eso ya no funciona, por lo tanto hay que tomar medidas. Nosotros hemos propuesto un tope a los precios máximos, el PSOE nos ha dicho que no, y entonces hemos hecho una segunda propuesta. Que es bonificar un 14% la cesta básica de alimentos para devolver el promedio de los precios a lo que costaba la comida a principios de la guerra de Ucrania. Esta bonificación es perfectamente viable, ya lo hicimos con la gasolina y el gasoil. No es momento de que al Gobierno le tiemblen piernas, es momento de tomar decisiones", ha sentenciado.

Echenique ha hecho estas declaraciones este domingo en Madrid antes de participar en un taller de programa con responsables autonómicos y municipales de su formación.