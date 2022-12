Educación aplazará un año la nueva EBAU para "alcanzar el mayor consenso posible"

El Ministerio de Educación y Formación Profesional aplazará un año la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) para "alcanzar el mayor consenso posible", según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio. Tras la reunión este viernes de una comisión técnica, quince comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, han solicitado que se prolongue un año el periodo de implantación del nuevo modelo.

Con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible, el Ministerio ha optado por dar más espacio a la implantación del nuevo modelo, por lo que la prueba completa estaría completamente instaurada en junio de 2028, en vez de en 2027.

Este aplazamiento está previsto que sea oficial en la próxima Conferencia Sectorial de Educación.

La propuesta inicial de la nueva EBAU fue presentada el pasado mes de julio por la ministra Pilar Alegría. Estaba previsto que, oficialmente, lo cambios de la nueva evaluación empezaran a introducirse paulatinamente en junio del 2024. Además, el Ministerio tenía pensado realizar entre abril y junio del próximo año una prueba piloto de la nueva prueba de acceso a la Universidad.

El PP no participará en más reuniones

Tras conocerse esta información, el Partido Popular ha anunciado que no participará en más reuniones con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para tratar la nueva EBAU, para la cual reclama que sea una prueba única para toda España "que garantice la igualdad de oportunidades". Así lo han decidido este viernes los conservadores.

Tras la reunión, la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, ha subrayado que los gobiernos autonómicos del partido "siempre han acudido con espíritu constructivo" a las reuniones convocadas por el Ministerio para tratar la cuestión de la nueva prueba de acceso a la Universidad que se está diseñando.

No obstante, ha lamentado que ninguna de las reivindicaciones "de peso" que ha formulado el PP y que considera necesarias para "no devaluar" el sistema de acceso a la Universidad han sido atendidas, al tiempo que ha recordado que no comparten el sistema que plantea el Ejecutivo, que "ha recibido multitud de críticas".

El PP propone una prueba que "garantice que el talento y el esfuerzo se vean recompensados para evitar la ruptura del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios entre los jóvenes españoles, basada en unos currículos comunes de Bachillerato". Además, presentará una moción que defienda esta postura en todos los parlamentos autonómicos para su debate y votación.