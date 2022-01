Egea advierte de que el PP elevará a Bruselas el reparto "sectario" de fondos con "el dedo del presidente" como criterio

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha insistido en que el PP reclamara en los tribunales a través de las denuncias de ayuntamientos y autonomías y ante Bruselas si es necesario el reparto de los Fondos destinados a políticas activas de Empleo de la UE para evitar que sea "el dedo del presidente", Pedro Sánchez, el único criterio.

En el acto de apertura del XIV Congreso Regional del PP de Castilla y León que se ha celebrado en León, García Egea ha lamentado que el único criterio que ha primado a la hora de repartir estos fondos es dárselo a "territorios que voten PSOE", según informa Europa Press. "El PP no pregunta a quien se vota, da fondos para vecinos e infraestructuras, sin embargo, el Gobierno pregunta dónde han votado al PSOE para invertir fondos UE, convenidos bilaterales", ha lamentado.

Así, ante los cerca de 800 compromisarios que se concentraron en el Palacio de Congresos de León, el secretario general de los conservadores ha criticado que el PSOE deje "en peores condiciones" a las autonomías que han votado al PP.

Ante esta situación, García Egea ha insistido en que el PP reclamará ante los tribunales un reparto justo de fondos con el fin de que las autonomías gobernadas por los conservadores no sean "menos que nadie", al tiempo que ha asegurado que se reclamará ante Europa si es necesario.

"La única ventanilla para solicitar los fondos europeos está en el Palacio de la Moncloa y esto no debería pasar, y lo llevaremos a Bruselas si es necesario, porque hay que defender a los españoles de un Gobierno sectario".



"El PSOE ha castigado a Castilla y León, le niega lo que le corresponde", ha lamentado el líder conservador, quien ha recordado que en su día el PP planteó una oficina de fondos de la UE para que se repartieran en base a unos criterios objetivos y no en base al "sectarismo". "¿Alguien sabe dónde ir a solicitar los fondo UE?, solo el dedo del presidente, lo llevaremos a Bruselas si es necesario defendernos de un gobierno sectario", ha zanjado.

"No hay una España vaciada, hay Ministerios y políticos vacíos como Garzón"

El secretario general del PP también ha insistido este sábado en que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, debe "irse a su casa" tras sus declaraciones sobre la calidad de la carne producida por la ganadería extensiva. "No hay una España vaciada, hay una España llena de oportunidades, hay ministerios y políticos vacíos como Garzón", ha señalado.

"No podemos permitir que Alberto Garzón siga de ministro ni un minuto más porque Castilla y León vive de su ganadería, de su sector primario".



García Egea también ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "penalizar al que trabaja y crea empleo". "Si te dedicas a ocupar viviendas o a ir a las marchas de los etarras te dejan tranquilo, si creas prosperidad estás fastidiado", ha reseñado.

En este sentido, ha tachado de "desastre" el Gobierno central, un punto en el que se ha referido a asuntos como la reforma laboral. "¿Hay alguien al mando de este desastre que nos gobierna?", se ha preguntado el secretario general del PP, quien ha lamentado que a Pedro Sánchez le "molesten" comunidades como Castilla y León, algo que demuestra con acciones como el "cierre" de Navacerrada.

"Cada vez que sube la gasolina o la luz sirve para pagar a ministros como Garzón que fuera de España hablan mal de España", ha manifestado, tras lo que ha insistido en que no se puede permitir que la gente que "vive y trabaja en el campo" se sientan "atacados" por unos señores "que no han pisado una ganadería en su vida". "No permitamos que desde Madrid nos digan qué hacer", ha zanjado.