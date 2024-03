Los empleados públicos se manifiestan este jueves en Madrid en contra del abuso de la temporalidad

La Coordinadora Madrileña de Emplead@s Públic@s en Fraude de Ley ha convocado una concentración ante el Ministerio de Justicia este jueves 14 de marzo a las 18:00 horas. El colectivo reclama que el Gobierno realice las modificaciones normativas necesarias para convertir en fijo al personal que se encuentre en abuso de temporalidad en el sector público. Apelan a la sentencia emitida el pasado 22 de febrero por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estima la fijeza como una solución adecuada al abuso de temporalidad sufrido por este personal.

Europa abre la puerta a que los interinos pongan en jaque las cuentas públicas y a una oleada de litigios Ver más

En dicha sentencia el TJUE reconoce que el España no ha trasladado correctamente la normativa comunitaria a su ordenamiento jurídico y rechaza la figura del indefinido no fijo y las indemnizaciones al cese como sanciones válidas. Además, se opone a los procesos de estabilización que no cumplen con la Directiva Europea.

La coordinadora considera que los "fraudulentos procesos de estabilización" llevados a cabo en la Comunidad de Madrid pueden suponer el cese de una gran mayoría de trabajadores de los Servicios Públicos madrileños. Han señalado que "la negligencia de nuestra Administración ha mantenido en precario, en muchos casos, hasta dos y tres décadas, vulnerando la normativa española y europea". Las consecuencias de esta nefasta gestión se traducirán en indemnizaciones por cese y despido de más de 60.000 trabajadores/as temporales a cargo del erario público, y el deterioro y el abandono de la mayoría de los Servicios Públicos, según indica La Coordinadora Madrileña de Emplead@s Públic@s.

La temporalidad entre el personal público de la Comunidad de Madrid alcanza un 40% de los trabajadores, pero son numerosos los servicios donde llega a más del 90%, especialmente en el sector sanitario y en la atención a la dependencia. Además, está fuertemente feminizado: aproximadamente un 70% son mujeres, con edades entre 45 y 55 años, cuyo cese les aboca indudablemente al paro de larga duración y la exclusión social.