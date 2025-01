Espadas renuncia al liderazgo del PSOE andaluz y deja vía libre a Montero

Nuevos tiempos en el sur. El líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha anunciado este martes que no se presentará a la reelección como secretario general en el congreso de la federación en febrero, dejando así vía libre para la previsible presentación de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Espadas ha hecho pública su decisión en una rueda de prensa este martes en Sevilla después de semanas de movimientos internos en el partido y el mismo día que arranca el plazo para que los aspirantes a liderar la federación formalicen su candidatura.

El exalcalde de Sevilla se hizo con las riendas de la alicaída federación andaluza en junio de 2021 al ganar en las primarias a la expresidenta de la Junta Susana Díaz. Contó entonces con el apoyo de Ferraz para desbancarla, pero durante este tiempo Espadas no ha logrado hacerse con el partido ni frenar la caída de votos ante Juanma Moreno (PP), que logró mayoría absoluta en los comicios autonómicos de 2022.

Espadas ha indicado en una rueda de prensa que da un paso al lado para apoyar una "opción ganadora", aunque no ha citado concretamente a la vicepresidenta primera del Gobierno, que guarda todavía silencio.

"Estoy convencido de que el PSOE va a volver a gobernar Andalucía muy pronto", ha resaltado Espadas, quien ha dicho que su decisión la ha tomado tras un largo proceso de reflexión, cambiando de opinión tras haber mantenido durante meses que volvería a presentarse en el cónclave que se celebrará en Armilla (Granada).

"No me voy a ninguna parte, paso el testigo a quien pronto dará el paso. Me pongo a disposición de un proyecto colectivo mejor del que hasta ahora hemos sido capaces de construir. Confío en quien lo va a liderar y esa persona sabe qué estaré para lo que haga falta", manifestó durante su intervención ante los medios.

Renovación de liderazgos

Este mismo martes un sector crítico del PSOE andaluz ya ha formalizado su precandidatura a las primarias del PSOE andaluz, capitaneada por el catedrático de Economía Luis Ángel Hierro, que aboga por un PSOE "sin hipotecas" con la dirección federal. Los aspirantes tienen hasta el viernes para presentarse, abriéndose hasta el día 18 el plazo para la recogida de avales (es necesario llegar al 12% de la militancia). Si hay más de un candidato, la campaña se desarrollará entre el 21 y el 31 de enero. La primera vuelta está fechada para el 1 de febrero (el día 8 sería la segunda si es necesaria). El cónclave para aupar el nuevo liderazgo se desarrollará los días 22 y 23 de febrero en Armilla.

Andalucía es una plaza clave para el PSOE. Y, además, supondrá el pistoletazo de salida, junto a Castilla y León, del nuevo ciclo electoral el año que viene. Moreno Bonilla señaló en una reciente entrevista en la Cadena Ser que no tiene intención de adelantar los comicios. Los socialistas quieren aprovechar este año para rearmar su proyecto. La preocupación por la salud electoral de la federación la dejó patente el propio presidente del Gobierno en la reunión de la dirección tras las pasadas elecciones europeas del 9J. Preguntado por el proceso congresual durante la rueda de prensa de balance del año, el también secretario general del PSOE indicó que era una decisión que corresponde a los militantes.

Este mismo martes también confirmó su decisión de no seguir el todavía líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que ha acumulado en los últimos años choques con Ferraz. Aunque todavía no lo ha anunciado públicamente, se lanzará al ruedo para sucederle Carlos Martínez, actual alcalde de Soria con mayoría absoluta.