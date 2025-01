Tudanca se despide sin reproches y pide apoyo para su sucesor: "Es lo mejor para el PSOE"

14:15 h

El exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, ha asegurado este martes que nunca se ha lucrado ni tenido control alguno sobre las cuentas de Foro Asturias y que, salvo dos o tres errores administrativos, todos los pagos que cargó a las cuentas del partido estaban justificados por su cargo y cubiertos por los gastos de representación y libre disposición.

"No tuve responsabilidades económicas, no me encargué de la gestión económica, no tuve tarjetas de crédito, no controlé jamás los gastos y había una estructura profesional de personas a las que yo no conocía para llevar la contabilidad, la fiscalización y las auditorías anuales, algo que se hizo impecablemente", ha asegurado al testificar ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Oviedo que le juzga por un presunto delito de apropiación indebida.

Álvarez-Cascos se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel al estar acusado de cargar gastos propios a Foro Asturias, el partido creado en torno a su figura en 2011 tras su marcha del PP y con el que accedió a la presidencia del Principado de Asturias en julio de ese mismo año.