Moreno incluye a Ayuso en las “virulencias” que critica el rey y se reivindica como alternativa en el PP

“De lo que más orgulloso me siento es de que a Andalucía no han llegado las virulencias, las formas que se ven en otros espacios, especialmente en Madrid, esa confrontación, esos bloques, ese nivel de tensión que se vive allí”. Estas palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, no han pasado desapercibidas y han sonado más allá de Despeñaperros.

El mundo político vive estas horas analizando el mensaje que dio el martes por la noche en su discurso Felipe VI. Desde el Salón de Columnas del Palacio Real, el monarca criticó que la contienda política se vuelva “atronadora” en ocasiones y “no impida escuchar una demanda más clamorosa: serenidad”.

Las palabras de Moreno, durante una entrevista el miércoles en la Cadena Ser, chocan, en cambio, con el estilo de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha hecho de su enfrentamiento con Pedro Sánchez su principal bastión político. A pesar de citar varias veces al rey, la líder del PP de Madrid se saltó este jueves esa petición de “serenidad” durante su balance de fin de año en la Puerta del Sol. Entre otras cosas, indicó que el jefe del Ejecutivo trabaja sin descanso para acabar con la separación de poderes, someter a los jueces, amordazar a los medios de comunicación y crear comisionados de la verdad compuestos por sus propios ministros, que persigan hasta a los usuarios de redes sociales con éxito. “Comprando voluntades siempre, en cada partida”, indicó.

Además, lanzó sobre Sánchez: “Camino de esa república federal siempre pacta la pérdida de competencias de la Guardia Civil, o rompe la Hacienda de todos, o trocea la inmigración, los puertos, aeropuertos y cualquier otra competencia nacional a manos de las ocurrencias nacionalistas, que siendo minoritarias, están desguazando España de manera profundamente ilegal”.

Los sucesores naturales de Feijóo

De esta manera se evidencia durante estos días navideños los dos estilos diferentes que representan Moreno y Ayuso. Y no es algo insignificante, ya que los dos presidentes autonómicos son los mejor posicionados para suceder a Alberto Núñez Feijóo si decide abandonar Génova 13 o fracasa en un nuevo intento para llegar al Palacio de La Moncloa.

Mientras Ayuso busca el golpe directo con el Gobierno central, el líder del PP andaluz no quiere abanderar la lucha contra Sánchez. Uno de los análisis que hizo desde que llegó al Palacio de San Telmo es que debe situarse en la centralidad y tener modales templados en una comunidad autónoma que premia las formas sosegadas. En el equipo del exsecretario de Estado de Igualdad siempre recuerdan que esa mayoría absoluta se debe también a muchos votos llegados de antiguos apoyos del socialismo. Veteranos dirigentes populares señalan en privado que el PSOE andaluz “es un dragón que siempre puede volver a despertar”.

Tanto Moreno como Ayuso tienen mayoría absoluta en sus parlamentos. Pero en el caso de Madrid fue por engullir el voto de Vox, mientras que en el sur el PP fue destinatario de mucho voto al contrario: para frenar que la ultraderecha entrara en el Gobierno en aquella campaña liderada por Macarena Olona. Preguntada por las palabras de su compañero, la presidenta de Madrid respondió este jueves: “Además de apreciarle personal y políticamente muchísimo, no puedo más que decir que lo que estamos viendo nosotros en Madrid es horroroso y no se lo deseo a nadie. El Gobierno ha emprendido una operación e Estado contra mi entorno y contra mí para intentar destruirme anímicamente”.

El acercamiento a Puigdemont

Las visiones de Moreno y de Ayuso han chocado estos días también por un tema espinoso para el PP: Junts. En el Congreso de los Diputados los de Carles Puigdemont y los de Alberto Núñez Feijóo se han acercado e incluso han hecho pinza en temas como la eliminación del impuesto a las energéticas. El líder de los populares, durante una conversación informal con periodistas con motivo de la copa de Navidad de su partido, habló de profundizar esa relación.

Moreno señaló ante los periodistas durante la Conferencia de Presidentes en Santander que es "obligación" del PP tener relaciones institucionales "razonables" con todos los partidos democráticos, entre ellos Junts, aunque ello no signifique estar de acuerdo con sus posiciones. Además, dijo: “Nosotros podemos hablar con Junts, podemos hablar con Esquerra, podemos hablar con el PNV. No es que podemos es que debemos. Debemos hablar para conocer, para entender qué es lo que ellos proponen". Para añadir: "Relación institucional es que podamos escuchar e incluso podamos hablar. Ahora, es evidente que Junts está, como he dicho yo en esa misma declaración, en una ribera del río y nosotros en otra ribera del río".

Preguntada por la relación con los de Carles Puigdemont, Ayuso contestó este jueves: “Si el PP y otros grupos coinciden en determinadas votaciones, no significa que hagas pinzas ni que hagas ninguna estrategia. Si deciden que por el bien de todos, hay que bajarles los impuestos a todos porque están asfixiando a las clases medias, no significa que hagan pinzas de nada. Más allá de eso, si tiene que pactar a futuro otra cuestión, gracias a Dios, como no me toca a mí, no me tengo que meter. Pero ya saben lo que opino de los independentistas y de lo que están haciendo con la España de todos. Me remito a cómo han tratado al rey de todos los españoles durante su discurso de Nochebuena”.

A la espera del PSOE-A

Sobre Andalucía también hay un foco muy importante ahora mismo porque es, junto a Castilla y León, la región donde arrancará el próximo ciclo electoral. Moreno sigue insistiendo que no tiene ninguna intención de adelantar la convocatoria con las urnas prevista para 2026.

Durante estos días en el PP miran de cerca lo que está pasando en el PSOE andaluz. Los socialistas ya dan por amortizado a su actual líder en el sur, Juan Espadas, y se preparan para elegir a un nuevo secretario general en el próximo congreso. Los aspirantes tiene que formalizar su candidatura entre el 7 y el 10 de enero, pero no se descarta que los movimientos se puedan precipitar. En los últimos días ha vuelto a emerger con fuerza el nombre de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. También está en todas las quinielas el diputado por Jaén y mano derecha de Santos Cerdán en Ferraz, Juanfran Serrano. Toda la organización está pendiente de una señal de Pedro Sánchez, quien en su balance del año dijo que “decidirán los militantes del PSOE andaluz”.