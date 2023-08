España entra en el Olimpo del fútbol femenino y hace historia al ganar su primer Mundial

España ya tiene otra estrella en su camiseta de la selección de fútbol y entra en el Olimpo del fútbol femenino. Si en 2010 los chicos hicieron historia en Sudáfrica, este 2023 pasará a los anales como el año en que las chicas tocaron la gloria en Sídney al convertirse en campeonas de mundo por primera vez y demostrar que el fútbol no es solo cosa de hombres. La selección española femenina de fútbol se ha proclamado este domingo campeonas después de superar en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda a Inglaterra (1-0), en un partido decidido por un gol de Olga Carmona antes de la media hora de juego.

España tocó así el cielo con un premio fruto del trabajo de muchas generaciones de futbolistas y confirmado por seguramente la mejor que había dado el fútbol femenino nacional. Una victoria que políticos e instituciones han celebrado en redes sociales coincidiendo en señalar el "orgullo" que supone esta victoria. Lo hizo, como en cuartos y en semifinales frente a Países Bajos y Suecia, sufriendo hasta el final, pero dando esta vez muestras de mucha madurez para controlar los intentos de Inglaterra, toda una campeona de Europa, competitiva, pero que, salvo en algunos compases, siempre dio la sensación de ser inferior.

🤩𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟𝗚𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗜 𝗩𝗜𝗗𝗔



GOLAZO SENSACIONAL que pone a la @SEFutbolFem un paso más cerca del #MundialRTVE



🇪🇸 ᴠᴀᴍᴏs ᴇsᴘᴀñᴀ 🇪🇸 pic.twitter.com/Rnxb525Chx — Teledeporte (@teledeporte) 20 de agosto de 2023

El equipo que dirige Jorge Vilda fue fiel a sí mismo y dejó su sello en el Stadium Australia. Encontró la resistencia, como era de esperar, de un combinado inglés que no se rindió en ningún momento y que sobrevivió agarrado a una gran Mary Earps, que le mantuvo con vida deteniendo un penalti con 1-0. Pero España se defendió bien, aguantó su ímpetu bajo la batuta de Aitana Bonmatí, elegida Balón de Oro de la cita, e hizo valer el gran gol de Olga Carmona para alcanzar la gloria en Sídney.

España fue de menos a más. Con la única novedad de Salma Paralluelo como 9 y con Jenni Hermoso de medio en lugar de Alexia Putellas, acusó algo los nervios en el inicio de su primera final en comparación con su rival. Aunque sin grandes ocasiones, la selección se aferró al gol de Carmona y en la segunda parte Jorge Vilda metió un doble lateral por la derecha con la entrada de Oihane Hernández por Alba Redondo, en busca de tener más seguridad defensiva. España, apoyada en el despliegue de Aitana Bonmatí, enorme en la segunda mitad, el talento de Mariona Caldentey y el liderazgo atrás de Irene Paredes, se fue rehaciendo y tuvo en su mano la sentencia.

Una mano de Keira Walsh fue finalmente señalizada, tras una larga espera y consulta en el monitor, como penalti por Tori Penso. Jenni Hermoso asumió la responsabilidad, pero Earps le leyó las intenciones y mantuvo con vida a su selección.

Los minutos fueron pasando y sobrevivió con entereza al arreón final de Inglaterra. Tras casi un cuarto de hora de añadido, la arbitra decidió que no había que esperar más la entrada en la historia, algo quizá impensable hace un año y que ahora es una realidad.

Tras el pitido final, llegó la alegría desbordante al campo. "Esto estaba para nosotras", aseguró la goleadora Carmona. "Es la mejor sensación de mi vida", afirmó Hermoso. Y después la foto, la que pasará a la historia, la de este grupo de mujeres que levantaron la primera copa de mundo ante los ojos de la reina Letizia y la infanta Sofía.

El "campeones" de Vilda

Por su parte, Jorge Vilda insistió este domingo en un discurso que lleva manteniendo desde el primer día: Hemos demostrado cómo podemos jugar, hemos demostrado que sabemos sufrir, este equipo ha creído y somos campeones (sic) del mundo". En declaraciones a RTVE a pie de campo también se refirió a la árbitra como "árbitro". Un matiz que han criticado en redes sociales.

"Es difícil de describir. Inmensa alegría, orgullosísimo de este equipo, muy feliz por toda la gente que está ahora mismo viéndonos, que les hemos hecho felices también. Hemos demostrado cómo podemos jugar, hemos demostrado que sabemos sufrir, este equipo ha creído y somos campeones (sic) del mundo", aseguró antes de mandar un mensaje a la afición: "Ahora que celebren".

Vilda, repite conmigo cuando te vuelvan a poner un micrófono delante:

Somos campeonAs del mundo..

Somos campeonAs del mundo..

Oye, que no hay manera... — palomadelrioTVE (@PalomadelrioTVE) 20 de agosto de 2023

Jorge Vilda, justo ahora, después de que la selección, ELLAS, sean campeonas de la @FIFAWWC, hayan hecho historia: "Nosotros", "campeones del mundo", "el árbitro".



Qué manera de no ser capaz ni de interiorizar la realidad y seguir funcionando en piloto automático patriarcal. pic.twitter.com/nRnRfzNjBn — Isabel Valdés (@minisashas) 20 de agosto de 2023

Un matiz que también ha teñido estos días a la prensa deportiva. Aunque este domingo la portada de los principales periódicos deportivos era para las jugadoras, a 24 horas de la final el protagonista fue Vilda, al contrario, tal y como señalaron en redes sociales, en la final de la selección masculina en 2010 cuando Andrés Iniesta y Sergio Ramos coparan la primera página de As y Marca.

Para los que dicen que en el masculino también se hizo:



48 horas antes, y 48 horas después.



Sergio Ramos fue la entrevista del día de antes. pic.twitter.com/0tsXFL5CUX — Anaïs López Gómez (@anaislopez23) 19 de agosto de 2023

La portadas de ‘As’ y ‘Marca’ un día antes de la final del Mundial femenino y las portadas un día antes de la final del Mundial masculino.



No hay más preguntas, señorías. pic.twitter.com/VaDO0dc114 — Javier Durán (@tortondo) 19 de agosto de 2023

Pero no sólo Vilda ha acaparado los focos del universo tuitero. El otro señalado ha sido el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Mientras las jugadoras recibían la medalla de oro y ante los abrazos de la reina y la infanta, Rubiales se ha venido arriba y ha abrazado efusivamente a las ganadoras: a algunas las ha aupado y a otras, como a Jenni Hermoso, les ha llegado a plantar un beso en los labios. Entre risas, la centrocampista ha confesado ya en el vestuario, tal y como recoge Relevo, que "no me ha gustado, eh".

Jenni ha hablado del beso de Rubiales.



💬 “Eh, pero no me ha gustado”.



🎥 @Jennihermoso pic.twitter.com/yj8h1p3r5W — Relevo (@relevo) 20 de agosto de 2023

Ficha técnica

- RESULTADO: España 1- Inglaterra 0.

- ALINEACIONES:

ESPAÑA: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Codina (Ivana Andrés, min.73), Olga Carmona; Jenni Hermoso, Tere Abelleira, Aitana Bonmatí; Alba Redondo (Oihane Hernández, min.60), Salma Paralluelo y Mariona Caldentey (Alexia Putellas, min.90).

INGLATERRA: Earps; Carter, Bright, Greenwood; Bronze, Walsh, Stanway, Daly (Kelly, min.46); Hemp, Toone (England, min.87) y Russo (James, min.46).

- GOLES: 1-0, minuto 29 de Olga Carmona.

- ÁRBITRA: Tori Penso (USA). Amonestó a Paralluelo (min.78), y a Hemp (min.55), por Inglaterra.

- ESTADIO: Stadium Australia de Sidney.