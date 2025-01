España necesita 100.000 enfermeras y casi 30 años para alcanzar la media de la Unión Europea

España tiene déficit de enfermeras y necesita 100.000 profesionales más para poder alcanzar los niveles de la Unión Europea. Algo para lo que serán necesarios entre 22 y 29 años teniendo en cuenta la situación actual. Es la conclusión a la que ha llegado el último informe técnico del Ministerio de Sanidad, Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, presentado este lunes en la sede del ministerio por Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, y Paloma Calleja, asesora de la Secretaría de Estado.

El secretario de Estado ha recordado que, a pesar de los casi 20 puntos de más registrados en los últimos 8 años, es “un incremento insuficiente”. Además, a pesar de la feminización del sector —un 85,5% de las enfermeras son mujeres—, el porcentaje de hombres que ocupan puestos de gestión (4,8%) supera al de las mujeres (3,4%), dato que el secretario ha calificado como “decepcionante”.

Padilla ha señalado que el dato más “alarmante” se presenta en la intención de abandono de la profesión. En la encuesta realizada a más de 50 mil enfermeras, el 39,4% se plantea dejar la enfermería en los próximos 10 años, mientras que un 16,9% lo haría en los próximos 2 años, datos que se relacionan con, como señalan las conclusiones del informe, el envejecimiento de la plantilla de enfermeras y las jubilaciones próximas entre las enfermeras especialistas.

Desde el informe, y como ha indicado Paloma Calleja, también se pone en relieve la “absoluta descoordinación y heterogeneidad que encontramos tanto en la oferta de plazas de enfermeras especialistas como en su implementación dentro de las comunidades autónomas”. Tan solo un 9,5% de las encuestadas trabajan como enfermeras especializadas, frente al 75,6% que se dedican a la enfermería generalista.

Más puestos para especialistas

La implantación de las siete especialidades que actualmente están reconocidas en España —a excepción de de las matronas y salud mental— es muy desigual en las comunidades autónomas y no en todos los casos implica mayor sueldo. Esto se traduce, por ejemplo, en que la especialidad de enfermería familiar y comunitaria no estaría ni siquiera reconocida en Ceuta, Melilla y Madrid y, mientras que, aunque Canarias y Murcia si la reconocerían, no equivale a un incremento salarial.

La encuesta realizada refleja cómo esta situación se define como una de las prioridades para el futuro de la profesión, en la que el 71,4% de las participantes enfatizan en la necesidad de un itinerario formativo homogéneo y el establecimiento de modelo único de enfermería de práctica avanzada (69,3%).

Completando estos datos, el 55,2% de las enfermeras encuestadas consideran que no hay suficiente personal en su área de trabajo para garantizar los cuidados a los pacientes, además del 64% que cree que esta falta de personal incide directamente en la calidad de los cuidados. Por otra parte, el 67,7% subraya haber presenciado incidentes relacionados con la atención sanitaria al menos una vez a la semana.