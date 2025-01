El Gobierno de Ayuso pagó en plenas navidades 167 millones al grupo Quirón por deudas

En plenas fiestas navideñas. En concreto, el 26 de diciembre. El Consejo de Gobierno que el equipo de Isabel Díaz Ayuso celebró ese día, el último del año, terminó con un importante montante de dinero para un destinatario habitual: el grupo Quirón. Los cuatro hospitales adscritos a la red pública que gestiona el gigante sanitario —la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba— recibieron, en total, 166,9 millones de euros. Todo decidido, debatido y aprobado en un único día. Y todo, según la Comunidad, en concepto de pagos atrasados correspondientes a 2021 y 2023.

No tiene competidores. Quirón, el principal beneficiario de la privatización sanitaria madrileña que inició el Gobierno conservador de Esperanza Aguirre y también la principal fuente de ingresos del novio de la presidenta, Alberto González Amador, facturó en 2022 4.770 millones de euros, según el último Observatorio del sector sanitario privado publicado por la Fundación IDIS. La segunda empresa hospitalaria que más ingresó entonces fue Vithas, pero con una cifra muy lejana: 749 millones. Por detrás, HM Hospitales (655 millones), Ribera (625) y HLA (600). No hay comparación posible. Tiene en su poder el 10,3% de los hospitales y el 12,1% de las camas privadas de todo el país. Y pertenece, a su vez, a otro gigante: al alemán Fresenius, que adquirió el grupo en 2017 y desde entonces no ha parado de crecer. Sólo entre julio y septiembre del año pasado ganó 5.303 millones, un 7% más que un año antes.

Buena parte de la responsabilidad de esos números negros está en esos cuatro hospitales de Madrid. Y en lo que la Comunidad les destina. Es complicado conocerlo a ciencia cierta, puesto a que las cifras presupuestadas en las cuentas presentadas cada año se suman en varias ocasiones otras cantidades acordadas en los consejos de Gobierno que se van celebrando periódicamente. Es lo que pasó este 26 de diciembre.

Sin embargo, Fresenius sí lleva una cuenta. En su último informe anual, correspondiente a 2023, cifró en 998 la deuda que el Ejecutivo de Ayuso todavía tiene que devolver, un número que sitúa a la región como su principal deudora. ¿Y de dónde viene todo eso? De la propia actividad. Los hospitales privados cobran por lo que se conoce como "acto médico". Es decir, por cada prueba o por cada consulta, por ejemplo. Si realizan más de las que inicialmente estaban presupuestadas, lo anotan en una cuenta. Y luego eso es lo que reclaman.

Y lo que el Gobierno va devolviendo, aunque fuentes de su Consejería de Sanidad no aclaran las cifras. Ni cuánto se debía antes del 26 de diciembre ni cuánto a partir de entonces. Ni cuánto por asistencia de la pandemia ni cuánto por la correspondiente a 2023. Lo único que se conoce es que en virtud de segundo concepto se abonaron en el último Consejo 132,1 millones; en virtud del primero, 34,8. Y se ha abonado años después porque "la fiscalización que se lleva a cabo en la comunidad de Madrid es absolutamente exhaustiva, lo cual muchas veces dilata plazos", señalan desde el departamento de Fátima Matute.

Pero no dan más detalles. Y por eso desde el PSOE insisten en la necesidad de que exista un representante de la Administración en cada hospital. "Para auditar en directo y no en diferido la liquidación", señala el diputado regional Carlos Moreno, que avanza también que registrarán nuevas preguntas y comparecencias en la Comisión de Sanidad con el objetivo de intentar aclarar la opacidad que denuncian. "Estamos muy preocupados por el crecimiento exponencial de la desviación de fondos de la Comunidad de Madrid hacia los hospitales de gestión privada. Siempre se presupuesta una cantidad muy inferior a la que finalmente se ejecuta", critica.

"Es muy difícil tener claro cuánto dinero nos está costando ese modelo de gestión privada. Tras las liquidaciones de deuda atrasada que emerge periódicamente, los acuerdos de Consejo de Gobierno donde sueltan más de 160 millones de golpe en un solo día, los gastos prospectivos a cambio de no se sabe muy bien qué, solo hay una cosa meridianamente clara: al grupo Quirón le vamos a dar siempre tanto dinero de los madrileños como al PP le sea posible", añade por su parte la diputada de Más Madrid Marta Carmona.

Deudas de hace tres años

El premio gordo que le tocó a Quirón el pasado 26 de diciembre cayó, no obstante, muy repartido. Por pagos atrasados de 2023 IDCSalud Móstoles, la empresa tras el Hospital Universitario Rey Juan Carlos del municipio, recibió 69,9 millones, una cifra que en el caso de las compañías con el mismo nombre de Villalba y Valdemoro se redujo hasta los 33,5 y 28,7 millones, respectivamente.

En cuanto a lo correspondiente por la crisis sanitaria, Ayuso pagó al hospital de Móstoles 7,5 millones, al de Villalba 5,3 y al de Valdemoro 4. En este caso, fue la Fundación Jiménez Díaz la gran beneficiada: recibió 17,8 millones de euros.

A eso se pueden sumar otras muchas cantidades. 85 millones más pagados cediendo ante los tribunales u otros 707 millones gracias a la fórmula "excepcional" de las "convalidaciones de gasto" utilizadas en hasta 31 ocasiones entre 2020 y 2023 con la Fundación Jiménez Díaz. Ese año, según la Cámara de Cuentas de la Comunidad, la región cerró con más de 1.200 millones de euros previstos para hacer frente a más pagos atrasados y a procesos judiciales que todavía están en marcha no sólo con estos cuatro hospitales de Quirón, sino también con el de Torrejón de Ribera Salud y el militar Gómez Ulla del Ministerio de Defensa.