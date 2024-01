España se reafirma en su postura y rechaza participar en eventuales misiones de la UE o EEUU en el Mar Rojo

España ha ratificado este viernes su negativa a participar en eventuales misiones para patrullar el mar Rojo ante los ataques de los hutíes, alegando que, por el momento, no conoce los términos en los que estas operaciones se concebirían y que ya está implicada en otras 17 misiones en el exterior, informa Europa Press.

Así lo ha trasladado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la propuesta de la Unión Europea (UE) de crear una nueva misión en el mar Rojo para atajar los ataques a embarcaciones que llevan a cabo los hutíes allí, tras el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamás. La propuesta ha coincidido con el ataque lanzado por Estados Unidos y Reino Unido contra los hutíes esta madrugada, que la ministra no ha querido valorar, aunque respeta "la actuación" de otros países.

Estados Unidos había anunciado previamente su intención de crear una nueva misión allí y, en primer término, incluyó a España entre los países participantes, pero el Gobierno negó cualquier implicación en la futura misión. Después, Bruselas sugirió desviar recursos de 'Atalanta', misión en el Índico contra la piratería, para respaldar la misión propuesta por EEUU, pero el Ejecutivo también descartó la idea.

Ante los medios de comunicación en el CESEDEN, Robles ha recalcado que no se conocen los planes de la UE, es decir, si tiene previsto crear una nueva operación o va a aprovechar los medios de una ya existente. "No sabemos qué misión va a haber ni sabemos el alcance todavía", ha insistido la titular de la cartera, que en cualquier caso, ha hecho hincapié en que la postura de España es "no intervenir en el mar Rojo". Madrid tampoco "se opone" a la creación de una operación en este sentido.

En esta línea, ha querido dejar claro que España está "firmemente comprometida con otras misiones", mencionando específicamente 'Atalanta', misión en el Índico contra la piratería. También ha recalcado que España es el país de la UE que mayor participación tiene en misiones comunitarias. "El compromiso con la paz de España es total y absoluto", ha dicho, antes de reivindicar que España es "un socio fiable, serio, responsable y comprometido".

De todas formas, la ministra ha explicado que, de haber misión europea en el mar Rojo, "todo parece indicar que sería no ejecutiva", es decir, se llevarían a cabo labores de asesoramiento.

Fuentes del Ministerio de Defensa insisten en que, por el momento, Madrid no ha recibido documento alguno ni ha habido comunicaciones sobre la eventual misión. No obstante, creen que, de producirse, no sería una operación de nueva creación, sino que las funciones "no ejecutivas" se colgarían de los recursos de otra misión. Mencionan específicamente 'Agenor' de la UE, que ahora lidera Francia y vigila el estrecho de Ormuz.

Sin presiones

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Charles Brown, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro López Calderón, en la que la situación en el mar Rojo fue uno de los temas abordados, según el comunicado publicado por el portavoz del Estado Mayor Conjunto, capitán Jereal Dorsey.

Robles ha advertido de que España "toma sus propias decisiones" y que ningún país "tiene que decirnos dónde intervenir", aunque ha negado que hayan existido presiones de Washington para que España se una a 'Guardián de la Prosperidad'. "No ha habido ninguna presión" y"fue una toma de contacto", ha resaltado, antes de precisar que Brown y López Calderón abordaron una reunión de la OTAN que se producirá la semana próxima.

Fuentes del Ministerio explican que Estados Unidos ha trasladado a España sus disculpas por incluirles entre los participantes de la misión en el mar Rojo, que ni siquiera se comunicó de antemano.