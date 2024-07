Estrasburgo avala el cierre de la investigación por el asesinato en Irak del cámara José Couso

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado este jueves el último recurso interpuesto por la familia de José Couso, el cámara español asesinado por las tropas estadounidenses en Irak en 2005, contra el carpetazo que la justicia española dio a la investigación tras la reforma de la jurisdicción universal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, informa Europa Press.

El tribunal ha fallado de forma unánime que el archivo del caso en España tras la reforma legal no supone una violación del derecho a un juicio justo ni el respeto de los Derechos Humanos, tras el carpetazo a los procedimientos en 2015.

Así, ha sostenido que los motivos presentados para justificar la reforma fueron "legítimos" y ha recalcado que "no hubo nada arbitrario o manifiestamente poco razonable" en la limitación de los litigios a los casos en los que hubiera un lazo "suficiente" a España.

Los magistrados consideran que "limitar los litigios basados ​​en la jurisdicción universal sólo a aquellos casos en los que existía un vínculo suficiente con España" entraba dentro de la discreción de España "para decidir sobre tales cuestiones".

"En cualquier caso, no habría sido posible proceder al juicio porque las autoridades estadounidenses no entregaron a los militares acusados ​​y la ley española no permitía juicios en rebeldía", ha considerado Estrasburgo.

Por ello, ha recalcado en un comunicado que "no ha habido violación del derecho al acceso a los tribunales, dentro del significado del Artículo 6 de la Convención", un fallo que ha sido descrito como "decepcionante" por el despacho de abogados Red Jurídica, que lleva la defensa de la familia del cámara asesinado.

"A nadie se le escapa que vivimos tiempos de absoluto desprestigio del Derecho Internacional Humanitario, y la sentencia dictada hoy por el TEDH es hija de estos tiempos", ha dicho el despacho en su cuenta en la red social X, antes de agregar que "ningún gobierno del mundo quiere que se aplique de manera eficaz la IV Convención de Ginebra".

La familia de Couso presentó en diciembre de 2019 un recurso ante el TEDH para tratar de reactivar el caso y con el objetivo de "buscar el respaldo ante la violación de los Derechos Humanos y la pérdida de protección ante las modificaciones de la legislación española".

Con esta reforma de la ley se refieren a la restricción de la justicia universal y lo que denuncia la familia ante el tribunal con sede en Estrasburgo es que esta circunstancia les ha "privado de la posibilidad de articular un recurso efectivo que permita la investigación y enjuiciamiento del crimen". "No existe actualmente ninguna posibilidad de que el mismo sea enjuiciado, por lo que quedará impune", argumentó en su recurso.

Couso murió por el disparo de un carro de combate estadounidense contra el Hotel Palestina de Bagdad –en el que se alojaban numerosos periodistas– durante la invasión del país en 2003, suceso que se saldó además con el fallecimiento del periodista ucraniano Taras Prostiuk.