El exasesor de Ábalos le dijo a un investigado que había quedado con Miguel Tellado y "Alberto"

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, le dijo a un investigado del denominado caso Koldo que "había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente". Así consta en un auto de 7 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez Ismael Moreno autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados.

Según precisa el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 la llamada tuvo lugar el 2 de diciembre de 2023. Ese día, el presunto cerebro de la trama, el empresario Juan Carlos "Cueto consiguió contactar con Koldo, el cual le informó que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente".

"En esa conversación, Koldo afirmó que había comentado este asunto al 'ex ministerio donde yo trabajaba antes', habiendo obtenido como respuesta que este asunto no tiene recorrido jurídico ninguno", en referencia a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión.

A la llamada del día 2 se suman una del 7 y otra del 14 de diciembre. En la primera conversación Koldo le decía a Cueto que todo iba "por buen camino". En la segunda, le informaba que "el asunto del expediente de Baleares estaba 'más que hecho'", según recoge el juez en su auto.

Tellado niega "rotundamente" reuniones con la trama de Koldo

Tras conocerse estas informaciones, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha negado haberse reunido con Koldo García Izaguirre. "Para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama", ha zanjado Tellado en los pasillos del Congreso.

Según asegura, sí que tiene "relación con miembros de la trama" por compartir el hemiciclo con Francina Armengol, que cuando era presidenta de Baleares contrató con ese empresario; con José Luis Abalas, que fue ministro de Koldo, y con Santos Cerdán, que fue quien promovió a García Izaguirre en el partido. "Esa es toda mi relación con los miembros de la trama", ha remachado.

Además, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha afirmado que las informaciones publicadas son "una cortina de humo" y una "estrategia de distracción" del PSOE: "Categóricamente no hemos tenido ninguna relación personal con el señor Koldo García, ninguna entrevista personal, ninguna llamada telefónica y por lo tanto nosotros no tenemos nada que ver con todo eso", ha insistido.

A su juicio, quien debe dar explicaciones es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que este jueves se ha publicado que la trama se reunió con su esposa, Begoña Gómez. "Espero que dé explicaciones sobre todo eso, porque los españoles tienen derecho a saber exactamente qué es lo que ocurre", opina.

El PSOE se pregunta quién es el "Alberto" que habría mediado

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha destacado este jueves que a tenor de las informaciones publicadas "está claro" que Tellado "también estuvo en alguna reunión con Koldo" y se ha preguntado "quién es ese Alberto" que, según la misma información, habría podido mediar para concertar encuentros entre miembros del PP y de la trama.

"Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y a ver quién es ese Alberto", ha señalado Cerdán en declaraciones en los pasillos del Congreso.

De su lado, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha recomendado a quienes este miércoles en la sesión de control al Gobierno "señalaban con el dedo de manera maliciosa" a la bancada socialista, que mejor se "metan el dedo en el ojo propio", en referencia a Tellado.

En este contexto, López ha añadido que las conversaciones "vienen a decir claramente" que el Gobierno autonómico que presidía Francina Armengol "sí reclamó" sobre las mascarillas de baja calidad que adquirió de la empresa que le recomendó el Ministerio de Fomento y que fue el nuevo Ejecutivo de la conservadora Marga Prohens el que dejó de caducar" la reclamación.