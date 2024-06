La exdirectora de Wakalua, preguntada por si pone la mano en el fuego por Begoña Gómez: "Ni por mi exmarido"

La exdirectora de la empresa Wakalua Hub –filial de Globalia– Leticia Lauffer ha admitido varios encuentros con la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, aunque lleva varios años sin hablar con ella. A su vez, ha asegurado que la empresa sólo abonó 1.700 euros, menos del 5% de los 40.000 euros de patrocinio que habían firmado con el IE África Center, que dirigía la esposa de Pedro Sánchez.

Sin embargo, cuando le han preguntado si pondría "la mano en el fuego por Gómez, ella ha contestado que no la pondría "por prácticamente nadie". "Ni por mi exmarido, que mire la que me ha liado. No la pongo ni por el padre de mis hijas porque las tendría calcinadas", ha concluido.

En la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', Lauffer ha explicado que conoció a Begoña Gómez en septiembre de 2019 en San Petersburgo (Rusia), aunque no la reconoció como esposa del presidente del Gobierno y se enteró "al día siguiente" de quien era.

Según ha relatado, posteriormente coincidieron en unos premios en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), en la final de la segunda competición de start ups, encuentros en los que también se encontraba el exCEO de Globalia Javier Hidalgo.

Lauffer ha explicado que luego mantuvieron reuniones para proyectos de innovación, pero ha querido dejar claro que "nada que ver con el rescate" de Air Europa o con cualquier tema de mascarillas. "En las reuniones que he estado nunca se ha hablado de rescates o mascarillas, eso lo llevaría otro departamento que no tiene nada que ver con Wakalua", ha señalado, incidiendo en que si Gómez e Hidalgo han hablado de la ayuda a la aerolínea nunca fue en su presencia.

"Un trato muy cercano"

Asimismo, la compareciente ha destacado que tanto en lo personal como en lo profesional Gómez siempre tuvo un "trato muy cercano y nada altivo" con ella, que nunca ejerció como "mujer del presidente" y que siempre se comportó de manera "muy llana y muy normal", hasta el punto de que durante la pandemia se intercambiaron mensajes hablando de cómo estaban llevando el confinamiento sus respectivas familias. Según ha especificado, su último intercambio de mensajes a través de Whatsapp se produjo en febrero de 2021.

"Yo nunca he visto nada raro ni nada de querer conseguir o sacar algo", ha asegurado, desvelando, por ejemplo que en el viaje que hizo a Londres Gómez voló en turista. "Ni siquiera nos pidieron business", ha dicho.

El patrocinio del África Center

En respuesta a la senadora de UPN, María del Mar Caballero, Lauffer ha detallado que el IE era partner y patrocinador de la primera competición de start ups. En cualquier caso, ha precisado que el patrocinio ni lo firmó ni lo negoció ella, y que de esos 40.000 euros solo se abonaron 1.700 euros en dos billetes: uno de Nueva York a España para la presidenta del IE África Center, Felicia Appenteng, y otro para el vuelo de Gómez a Londres, ambos en turista.

Al ser preguntada por el senador de Vox Ángel Pelayo por si cree que Globalia o el empresaio Barrabés podrían haberse enriquecido por la "influencia" de Begoña Gómez, la compareciente ha contestado: "Yo no lo creo". Posteriormente ha explicado que la vinculación entre Globalia y Barrabés surge a raíz de una recomendación suya para un primer contrato de conceptualización de la empresa Wakalua.

También ha asegurado que no se ha sentido utilizada para ejercer como "nexo" entre Begoña Gómez y Globalia para conseguir algún tipo de favor o adjudicación. "Para nada, para acercarse a Begoña con esos fines creo que habría personas con otros perfiles", ha comentado.

A preguntas del senador de ERC Joan Queralt, la compareciente ha explicado que coincidió con el empresario Víctor de Aldama en dos viajes, uno de ellos a San Petesburgo (Rusia) -donde conoció a Gómez y en el que también estuvo Javier Hidalgo, de Globalia- y que después le vio un par de veces más por las oficinas de grupo turístico.

"Yo no he estado en nada de mascarillas o vuelos, ni conozco ni he visto en mi vida a Koldo (García), ni a (José Luis) Ábalos, ni sabía que era de amigo de Aldama, ni le nombraron en ninguna alguna reunión", ha zanjado Lauffer.

No está investigada

Por otro lado, ha subrayado que ella no está siendo investigada, "ni lo va a estar" y que tiene la conciencia "muy tranquila". Y es que, a su juicio, su comparecencia en la comisión está propiciada por las informaciones difundidas por su exmarido en algunos medios de comunicación y no porque desde el PP "tengan algo contra ella".

"El señor lleva cuatro años, desde que nos separamos, sin pasar un solo euro de pensión a mis tres hijas y tengo que tener tres trabajos para pagar a mis tres hijas. Ese señor, que no paga ni el tratamiento psicológico del daño que hace a sus hijas, es el que se dedica a intentar hundir mi reputación y de ahí viene mi nombre", ha reprochado.

Wakalua no nace para acercarse a Begoña

Por su parte, el senador del PP Alejo Joaquín Miranda ha defendido que Wakalua se montó para "crear una relación lo más directa posible" con Gómez con el fin de "favorecer unas líneas de crédito y el rescate" de Air Europa y que, una vez conseguido todo eso, Globalia se "quitó de encima" esta empresa y acabó saliendo también del grupo la compareciente, algo que, a su juicio, no puede ser fruto de la "casualidad".

Sin embargo, Lauffer ha negado la mayor, incidiendo en que Globalia vendió el grueso sus empresas a Ávoris, no sólo Wakalua, que era la "más pequeña" de todas y que no tiene sentido sostener que se montó para acercarse a Gómez. Según ha relatado, cuando la compareciente conoce la esposa de Pedro Sánchez Wakalua ya lleva dos años en funcionamiento y tenía más de 15.000 aplicaciones de proyectos en 165 países.

Miranda ha llegado a definir a la compareciente como "actriz principal" de la operación que, según su relato, habría montado Globalia para conseguir el favor de Gómez. "Eso no se lo voy a permitir", ha replicado Lauffer.

En otro momento, la compareciente ha llegado a acusar al senador del PP de hacer un "monólogo" quejándose de que no la dejaba contestar. "Usted está disparando y cada vez que quiero contestar a lo primero ya me ha ametrallado entera", ha protestado.