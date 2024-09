Exteriores desmiente que España esté implicada en operación para desestabilizar Venezuela

12:37 h

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha advertido este domingo que su cliente "no se ha entregado en siete años y no se entregará ahora" y ha recordado que dejó claro que no facilitaría su detención en su fugaz regreso a Barcelona el pasado 8 de agosto.

En declaraciones a El Nacional, Boye ha asegurado que hubo "un análisis policial" basado "en un relato, no surgido de Puigdemont sino de las autoridades de Cataluña, de que el expresident venía a entregarse".

"El president -Puigdemont- dijo claramente a quien le quiso escuchar: no facilitaré mi detención. ¿Qué necesitan? ¿Un manual de instrucciones de qué significa la frase? El president no se ha entregado en siete años, no se entregará ahora", ha dicho Boye.