La familia real recibió 507.700 euros en sueldos, un 7,66% menos que en 2020 tras la salida del emérito

La familia real recibió 507.700 euros en sueldos en 2021, según el informe de ejecución del Presupuesto que ha hecho público este viernes Zarzuela. Esto supone ejecutar al cien por cien la partida salarial del rey Felipe VI, la reina Letizia y la reina emérita Sofía. Mientras que el conjunto del Presupuesto de la Casa del Rey, que ascendía a 8,43 millones el pasado ejercicio no se ha ejecutado en su totalidad, quedando un remanente de la familia real recibió 507.700 euros en sueldos en 2021 y la Casa del Rey no gastó 890.000 euros del Presupuesto, informa Europa Press.

Según estos datos, la partida de asignaciones de los miembros de la familia real asciende a 507.700, una partida que supone una disminución del 7,66% en relación al crédito definitivo del ejercicio 2020. Esto es así, según el informe de la Intervención, "debido a la decisión del rey de 15 de marzo de 2020 por la que el rey Juan Carlos I, deja de percibir, a partir de dicha fecha, la asignación fijada en los Presupuestos de la Casa".

Y se han mantenido en el mismo importe de 2020 las retribuciones del rey Felipe VI, que recibió el pasado ejercicio 253.843 euros; la de la reina Letizia, que ingresó 139.605 euros y la de la reina Sofía, cuyo retribución ascendió a 114.231 euros. Las citadas partidas se ha ejecutado en 100% "de modo análogo a ejercicios anteriores".

No obstante, la ejecución del Presupuesto de la Casa del Rey, que ascendía a 8.431.150 euros, no se ha ejecutado en su conjunto. El gasto ha sido del 89,45%, quedando por ejecutar el 10,55% restante, es decir, un presupuesto disponible de 889.317 euros.

Por partidas presupuestarias, la ejecución ha sido la siguiente. En el caso de los gastos de personal, previstos en 4.009.332 euros, lo ejecutado han sido finalmente de 3.861.989 euros, es decir, que el gasto fue del 96,33% sobre lo previsto. En este capítulo se incluyen las retribuciones que, por todos los conceptos, corresponden al personal de alta dirección, de dirección y el personal laboral de la Casa del Rey, y se incrementaron en un porcentaje equivalente al contemplado para el personal al servicio del sector público, es decir, el 0,9%.

Entre este personal está el jefe de la Casa Jaime Alfonsín, cuya retribución ascendió a 147.204 euros; el secretario general, Domingo Martínez Palomo, quien percibió 145.789 euros; el jefe del Cuarto Militar, Emilio Juan Gracia, que recibió 117.293 euros; la interventora, Beatriz Rodríguez Alcobendas, tuvo un salario de 108.133 euros; el consejero diplomático, Alfonso Sanz Portoles, 142.876 euros; el Jefe de gabinete, Emilio Tomé de la Vega, 111.950 euros y el Jefe de la Secretaría de la Reina, José Manuel Zulueta, con un salario de 11.395 euros, entre otros.

Adicionalmente incluye los complementos retributivos que pueden libremente asignarse a otro personal que presta servicios en la Casa, como funcionarios incluidos en la relación de puestos de trabajoapéndice a la del actual Ministerio de la Presidencia, personal que designen los Ministerios de Defensa e Interior para el cumplimiento de los cometidos de la Guardia Real y del Servicio de Seguridad respectivamente.

También afecta a los medios personales puestos a disposición de la Casa del Rey por Patrimonio Nacional, el Parque Móvil del Estado u otros organismos que, por razones de economía administrativa, puedan utilizarse. Al mismo tiempo, se incluyen en este epígrafe las cantidades destinadas por la Casa a la formación del personal, comedores y acción social.

En cuanto a los gastos corrientes en bienes y servicios, estos se presupuestaron en 2.791.529 euros, con un aumento del 5,68% respecto a 2020. Pero se ejecutaron 2.329.623 euros, es decir, se gastó el 83,45% de lo previsto, quedando un presupuesto disponible de 461.908 euros.

En este epígrafe se incluyen los recursos destinados a atender los gastos corrientes necesarios para el ejercicio de las actividades propias de la Jefatura del Estado que no originan un incremento del patrimonio de la Casa, tales como arrendamientos, reparaciones y mantenimientos, adquisición de materiales y suministros diversos, comunicaciones, los realizados con ocasión de la actividad protocolaria y representativa de la familia real, gastos de viajes con ocasión de asistencia a actos, etc.

La dotación del Fondo de Contingencia se estableció en 168.000 euros, como cantidad necesaria para hacer frente a necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el momento inicial que puedan presentarse a lo largo del año. Pero este ejercicio "no ha sido necesario aplicar ninguna cantidad con destino a la financiación de otras partidas presupuestarias", según reza en el informe de la Intervención.

En cuanto a la partida de Inversiones, esta se dotó con 954.588 euros (lo que supuso un 31,47% menos en relación a la de 2020) para hacer frente a gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital y de bienes de naturaleza inventariable. Finalmente, se ejecutó el 88,26% de la partida, quedando un remanente de 112.047 euros.

Tras realizar la correspondiente fiscalización de las diferentes partidas, el informe refleja que las retribuciones incluidas son conformes con la normativa vigente, se encuentran debidamente justificadas y cuantificadas y se han aplicado los pertinentes descuentos y retenciones.

En cuanto a la verificación realizada de la ejecución del resto de las partidas, tendentes a comprobar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos por la normativa aplicable, se ha podido comprobar la existencia de crédito adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pretende contraer, así como la competencia del órgano al que se propone la autorización del gasto u obligación.

El informe de la Intervención señala que durante 2021 se continuó con el objetivo de lograr una mayor eficiencia, agilidad, simplicidad y coordinación en la contratación. Y finalmente, tras las verificaciones realizadas, el informe se pronuncia "favorablemente" sobre el cumplimiento de la legalidad vigente y de los procedimientos aplicables en relación con la gestión de las actividades económicas, presupuestarias y contables llevadas a cabo por la Casa del Rey.