Los familiares de las residencias en Madrid, contra la reactivación de las restricciones: "Es absurdo"

"No pensamos que al final vayan a hacer nada, creemos que es más ruido que otra cosa. Si no, pondríamos el grito en el cielo, nos parece absurdo y no lo entendemos". Así de tajante se muestra Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, tras conocer la intención de la Comunidad de Madrid de, como anunció Isabel Díaz Ayuso, "reactivar el protocolo anti-covid" en los centros de mayores. La decisión, emitida a través de su perfil de Twitter este jueves, no ha sido ni siquiera especificada cuando ya han pasado 24 horas. "Estábamos esperando que dijera algo Escudero [el consejero de Sanidad], pero tampoco se ha pronunciado", se queja López.

El aumento exponencial de los contagios en China fue la razón por la que la presidenta regional quiso adelantarse al Gobierno central en anunciar medidas. "Frente a las informaciones alarmantes que llegan desde China hemos activado el protocolo anti-covid en las residencias de mayores y reforzaremos el Hospital Isabel Zendal. Hemos solicitado al presidente del Gobierno que establezca controles a los vuelos procedentes de China", indicó la conservadora. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció precisamente medidas en este sentido este mismo viernes por la mañana. Pero no se estableció ninguna restricción más.

🔴 Frente a las informaciones alarmantes que llegan desde China hemos activado el protocolo anti-Covid en las residencias de mayores y reforzaremos el Hospital Isabel Zendal.



Hemos solicitado al presidente del Gobierno que establezca controles a los vuelos procedentes de China. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 29 de diciembre de 2022

Eso es precisamente lo que pide López a la Comunidad de Madrid. "Si hay que poner restricciones que se pongan, pero fuera de las residencias", reclama. En este sentido, la portavoz ha recordado que los centros de mayores continúan obligando a las visitas al uso de mascarilla y que muchas de ellas siguen exigiendo una cita previa para visitar a sus familiares. Además, en muchas otras sigue restringido el paso a las habitaciones, lo que dificulta el "control" de las familias.

"Se pueden imponer medidas en los aeropuertos o en las calles, incluso, pero los mayores ya han tenido bastante", denuncia López, recordando que "son los primeros" que sufren las medidas de seguridad y "los últimos" en ser derivados a los hospitales cuando lo necesitan. Los llamados protocolos de la vergüenza desvelados por infoLibre provocaron que 7.291 personas murieran en los centros de mayores sin poder recibir atención médica, 5.795 con covid confirmado.

Precisamente el pasado 7 de diciembre la organización Marea de Residencias viajó hasta Bruselas para pedir justicia para todos esos miles de fallecidos ante el Parlamento Europeo. Invitados por el eurodiputado anticapitalista Miguel Urbán, el objetivo de Marea de Residencias era que la Eurocámara realice una investigación sobre cómo y porqué murieron tantos mayores que vivían en geriátricos durante la pandemia. Para ello, solicitaban que una misión de eurodiputados visite la Comunidad de Madrid e investigue qué pasó en los centros de mayores de la región, además de tratar de que se valorase también la precariedad en las residencias y la no acción de la Justicia en España con respecto a este tema.