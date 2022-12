Feijóo asegura que el Gobierno supone una "amenaza latente" a la Constitución

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que "la amenaza de los partidos anticonstitucionalistas es una amenaza real". Así lo ha afirmado este martes en el marco del acto institucional por el Día de la Constitución. "Lo estamos viendo en decisiones del Gobierno muy sorprendentes que están bordeando la Constitución y están llenando de dudas, recelos y preocupaciones a muchos ciudadanos españoles", ha proclamado.

En ese contexto, el líder conservador ha indicado que los ciudadanos podrán decidir en las urnas en los comicios de 2023 que la Constitución vuelva a tener la misma vigencia que en estos últimos 40 años o siga la "amenaza latente" que hay con el Gobierno de Pedro Sánchez, donde "partidos que siempre estuvieron en contra de la Constitución marcan la agenda política".

Feijóo se ha dirigido también a los votantes socialistas: "Soy optimista porque el PSOE se ha sometido a esos partidos", ha dicho en referencia a ERC y EH Bildu, "pero millones de votantes no se van a someter a estas decisiones y esos votantes nos vamos a dar la mano en las urnas. Con un nuevo PSOE retomaremos los consensos que han guiado a España en los últimos 44 años", ha declarado Feijóo a los medios de comunicación, antes de participar en el acto de homenaje a la Constitución que se celebra en el Congreso.

Renovación del CGPJ

Asimismo, Feijóo ha responsabilizado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, a su entender, no se puede defender más independencia judicial y despolitización de la Justicia y, al mismo llevar a cabo una reforma penal "a la carta" que deroga el delito de sedición y deja "sin efecto" la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés.

Feijóo ha afirmado que el CGPJ "está intervenido por el Gobierno de España" porque le ha quitado "las competencias constitucionales" que le correspondían. Según ha añadido, "ahora solo le interesa devolverle una parte" de esas competencias para que nombre a sus magistrados en el Tribunal Constitucional.

"Creo que es el momento, y así lo reclama el CGPJ desde hace mucho tiempo, que se le devuelvan las competencias para que pueda funcionar con normalidad", ha manifestado el jefe de la oposición a los periodistas.

Dicho esto, ha afirmado que "todo aquello que sea profundizar en la independencia judicial y despolitizar la Justicia tiene el sí" del PP, pero hacer un Código Penal "a la carta de los políticos condenados" y "dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo" tiene el "rechazo" de su partido.

"No se puede hacer una cosa y su contraria. No se puede defender la independencia del Poder Judicial y anular las sentencias del Tribunal Supremo. No se puede pedir la despolitización de la Justicia y hacer un Código Penal para que los políticos condenados queden exonerados de las penas", ha resaltado, para añadir que eso "va en contra de cualquier planteamiento de independencia del Poder Judicial".