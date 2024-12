Feijóo defiende la gestión de Mazón tras la dana y rechaza ver el ticket de su comida

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la dana y ha subrayado que no se va a dedicar "a ver los tickets de la comida de ningún dirigente político" de su partido, en relación al encuentro que tuvo el día de la catástrofe, informa EFE.

En una rueda de prensa celebrada este viernes para hacer balance del año, y preguntado sobre cuándo tomará decisiones sobre el futuro de Mazón, Feijóo ha respondido que "hay políticos a los que se le asciende por su gestión en la dana y hay otros políticos que siguen dando la cara, que siguen ajustando su comportamiento a la decisión de los ciudadanos y que siguen gestionando la Generalitat Valenciana".

En este sentido, ha asegurado que Mazón ha sido "el único político que ha seguido gestionando en el ámbito de sus responsabilidades, asumiendo una remodelación en su Gobierno y asumiendo y uniendo su propio futuro a la reconstrucción" de la provincia de Valencia tras la dana del pasado 29 de octubre.

Por otro lado, Feijóo ha evitado entrar en la polémica sobre la comida que ese día Mazón tuvo con una periodista y sobre la que la Generalitat Valenciana acaba de explicar que no conserva copia de la factura porque, según ha dicho, el presidente autonómico acudió a la misma en calidad de líder del PP valenciano.

"Yo no me voy a dedicar a ver los tickets de la comida de ningún dirigente político de mi partido. No creo que ese sea mi trabajo. A mí lo que me preocupa en Valencia es si la Comunidad Valenciana está pagando, está trabajando y está aliviando a las familias, a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas. Y por la información que me van pasando en tiempo real, es mucho más eficiente en la ejecución de ayudas que el Gobierno de mi país", ha asegurado.

Feijóo también ha expresado su preocupación por los afectados por la dana y ha asegurado que como líder del PP va a hacer todo lo posible para que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumpla con su obligación de reconstrucción urgente de las poblaciones devastadas".

Un 2025 que dependerá de "los juzgados y Waterloo"

En su balance de año, el líder de los conservadores ha cargado con dureza contra el Ejecutivo central. "Con este Gobierno el escándalo político se ha convertido en cotidiano", ha apuntado, al tiempo que ha resaltado que presidente, Pedro Sánchez, está "absolutamente acorralado". Y de cara a 2025, el jefe de la oposición ha vaticinado que todo va a depender "de los juzgados y de Waterloo", en referencia a Carles Puigdemont y Junts, cuyos votos son clave para la estabilidad del Gobierno central.

Feijóo ha calificado como "un bochorno" el año que se deja atrás por la "colección de escándalos sin precedentes" en el "entorno político y personal" del presidente del Gobierno. "España no tiene Gobierno, no tiene un Gobierno interesado en los problemas de los españoles, capaz de aprobar leyes sin desguazar el Estado; no tiene un Gobierno preocupado por nada que no sea su propia supervivencia", ha dicho tras cuestionar tanto los pactos de Sánchez como su "triunfalismo económico".

El presidente del PP ha señalado además que el presidente no sabe cuánto va a durar a legislatura, por su dependencia de Junts, y no tiene votos para presentar los presupuestos. "No hay antecedentes ni precedentes de un primer ministro europeo en la situación judicial y política del presidente del Gobierno; a lo largo de 2025 lo que ocurrirá en España no dependerá del Gobierno y su presidente, dependerá de los juzgados y Waterloo", ha recalcado.

Defiende coincidir con Junts en votaciones

Por otro lado, ha defendido que su partido coincida con Junts en votaciones en el Congreso, y, ante preguntas sobre críticas internas, ha defendido que mantienen sus principios y no aceptan chantajes, prueba de lo cual es que está en la oposición tras haber ganado las elecciones.

Al ser cuestionado sobre cómo explica el giro de pactar con Junts tras protestar contra la amnistía, y acerca de si estaría dispuesto a presentar una moción de censura de contar con el apoyo de los de Carles Puigdemont, ha replicado que quien pactó la investidura en Suiza "a cambio del borrado de los delitos" fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Y quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez, por tanto yo creo que no hay que sumar a las actuaciones del señor Sánchez referencias o reflexiones que insulten a la inteligencia de los españoles. Decir que el PP está haciendo cosas parecidas al señor Sánchez honradamente creo que es un insulto a la inteligencia de los españoles", ha agregado.

El presidente de los populares ha insistido en que su grupo ha coincidido con Junts en votaciones para bajar impuestos sin renunciar a sus propuestas y que, de hecho, ha sido este grupo el que se ha movido al votar contra el impuesto a las energéticas, tras votar a favor anteriormente. "No me importa coincidir para bajar impuestos a los españoles, ni me importa coincidir para cumplir mi programa electoral; al contrario, coincidir para cumplir el programa electoral sin chantajes, sin amenaza es lo que debe de hacer alguien que quiere optar a la Presidencia del Gobierno", ha recalcado.

Feijóo ha apuntado que su partido seguirá haciendo propuestas porque es la alternativa al Gobierno de Sánchez, y ha argumentado que mientras en el Senado pueden hacerlo fácilmente con su mayoría absoluta (aunque después la aprobación definitiva depende del Congreso), en la Cámara Baja necesitan los votos de Vox, Junts o del PNV.

"En el Congreso necesitamos que otros grupos quieran apoyar las propuestas del Partido Popular, a veces lo conseguimos, lo conseguimos, bastantes veces, y otras veces no", ha recalcado Feijóo, que considera un "juego dialéctico" discutir si el PP cumple con sus principios cuando por hacerlo está en la oposición.