Sánchez, sobre el "deshielo" de Feijóo con Puigdemont: "Ojalá se pueda producir conmigo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó este lunes el "tornado de crispación" de la derecha política y mediática y puso en foco en la "hipocresía" del Partido Popular respecto a su acercamiento a Junts: "Se está produciendo el deshielo con aquellos contra los que se manifestaban. Ojalá se pueda producir conmigo".

Sánchez compareció en el Palacio de La Moncloa este lunes tras el Consejo de Ministros para hacer balance del año y explicar los últimos acuerdos como el escudo social, por el que se prorrogan seis meses las ayudas al transporte y contra los desahucios. Asimismo, el Ejecutivo dio luz verde al decreto sobre el impuesto a las energéticas a pesar de no tener asegurados los votos en el Congreso.

El presidente del Gobierno enfatizó a lo largo de la rueda de prensa que había señales para el "optimismo" en materia económica, recordando que España crece el triple que la UE y que ha creado este año más empleos que Alemania e Italia juntas. Según señaló, no se puede caer en la autocomplacencia porque hay temas que resolver como la vivienda, pero "España avanza y progresa". En esta reunión del Consejo de Ministros, la última del año, el Gobierno acordó una subida del 2,8% para las pensiones contributivas para el año que viene, una medida que afectará a más de doce millones de ciudadanos.

Reafirma "aún mas" su apoyo al fiscal general

Además, preguntado en varias ocasiones por los frentes judiciales del Gobierno respecto al fiscal general del Estado y su esposa, el jefe del Ejecutivo remarcó la confianza "total" del Ejecutivo en "su" fiscal, "aún más" después del informe judicial de la UCO en el que no se encontraron mensajes respecto a la supuesta filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, sostuvo: "El tiempo pone las cosas en su sitio".

Asimismo, comentó el presidente que lo "paradójico" es que la pareja de Díaz Ayuso no ha explicado todavía ante la Justicia su "presunto delito fiscal" ni la jefa del Ejecutivo madrileño ha asumido algún tipo de responsabilidad política. En este sentido, criticó la "doble vara de medir" de la derecha respecto a los informes que elabora la UCO, indicando que para los medios conservadores y la oposición son "tablas de la ley" cuando les son "de interés", pero luego no "son tan claros" cuando "no corroboran sus posiciones previas".

El también secretario general del PSOE negó haber conocido los datos fiscales de la pareja de Ayuso antes de que lo publicaran los medios. Y quiso defender la labor de "rigor" de la mayoría de jueves y fiscales en el país. En lo que sí entró fue en la derivada "política": "Hay una operación de una oposición que ha renunciado a plantear un proyecto político y que se dedica a destruir al adversario e intentar ganar con bulos lo que no le dieron las urnas". Pero vaticinó que esa "estrategia" está abocada al fracaso.

Optimismo frente al "tornado de crispación"

Sánchez hizo una primera intervención en la rueda de prensa de casi una hora en la que quiso describir un panorama de optimismo en el país por los datos económicos y contrapuso la "realidad" y los datos frente al "tornado de crispación y de bulos" del ecosistema político y mediático de la derecha que dice que "España se hunde y está al borde del abismo".

Sánchez insta a resistir frente a una derecha tradicional que "copia a la ultraderecha" Ver más

El presidente le ha dicho a los periodistas que siempre le hacen la misma pregunta "a lo Broncano" sobre si se va aguantar el Gobierno y volvió a mostrar su convencimiento de que hay legislatura hasta 2027. A la vez, subrayó la idea de que pelea cada partido de cada ley hasta el final y que él no sale a empatar. "Pero ahí estamos, sudando la camiseta, para lograr que cada una de las votaciones salga en interés de la mayoría de la gente", apostilló.

El jefe del Ejecutivo quiso mandar el mensaje de que hay que soltar "lastre" de la propia imagen que tienen los españoles sobre su país en un momento en el que se crece treves por encima de la UE y hay más de 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Y contrapuso esa imagen a la portada que en su día hizo The Economist asociando a España (Spain) con pena (pain) durante la crisis financiera. Mirando también al futuro: "España estaré mejor en 2027".

Sánchez despide el año, en cambio, con una incógnita sobre la mesa: cuál será el futuro de su vicepresidenta primera. El nombre de María Jesús Montero suena cada vez con más fuerza entre los dirigentes del PSOE andaluz para relevar a Juan Espadas al frente de la Secretaría General. El presidente del Gobierno se limitó a responder: "Serán los militantes quienes decidan".