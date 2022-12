Feijóo anuncia que no votará en contra de una moción de censura con Abascal como candidato

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció este martes que no se opondrá a una moción de censura con Santiago Abascal como candidato a sustituir al presidente Pedro Sánchez. “No’ no vamos a votar; oponernos a una moción de censura en España no lo vamos a hacer”, declaró. En una entrevista emitida por la emisora EsRadio, el jefe de la oposición se mantuvo firme en su negativa a presentar él mismo una iniciativa semejante, pero, a diferencia de su antecesor, Pablo Casado, que ordenó al partido votar en contra la última vez que Abascal presentó una moción de censura, Feijóo admitió que está dispuesto a abstenerse.

Esta decisión cambia la estrategia del PP y allana la posibilidad de un entendimiento futuro con Vox para formar gobierno, aunque Abascal ya señaló el lunes, ante la posibilidad de que los de Feijóo se abstuvieran, que sería una posición “muy poco comprometida” ante “un golpe al Estado de Derecho y la Constitución” como el que cree que está viviendo España.

El diálogo de Feijóo con su entrevistador, Federico Jimenez Losantos, se produjo en los siguientes términos:

Losantos: ¿Votaría usted [la moción de censura de Vox]?

Feijóo: Cuando me digan quién es el candidato le puedo contestar.

L.: Vamos a suponer que es Abascal.

F.: ¿Abascal el candidato a la Presidencia del gobierno? Con todos los respetos, ya le anticipo que ‘no’ no vamos a votar. Oponernos a una moción de censura en España no lo vamos a hacer. Ahora, permítame que esto [el PP] es un partido democrático y no creo que me corresponda anunciarlo hoy.

El líder del PP reveló que su partido llegó a contactar con todos los grupos representados en el Congreso para sondear la posibilidad de una moción de censura, pero sólo tres diputados —los tránsfugas de UPN y el parlamentario de Foro— le dijeron que la apoyarían.

A lo largo de la entrevista Feijóo dio a entender que, en todo caso, tampoco votará a favor de la iniciativa, porque cree que sólo beneficiará al Gobierno, y pidió que sean los ciudadanos los que hagan una moción de censura al presidente Sánchez en las elecciones municipales del mes de mayo. Y dejó claro que no teme el coste de una abstención entre los votantes de la derecha: “No me importa cómo quede yo, si me aplauden en los restaurantes, si me llaman ‘torero’ en una plaza de toros. Me importa España. He venido aquí para intentar desalojar al peor Gobierno que ha tenido España, y no voy a hacer nada para que tenga una victoria en el Congreso de los Diputados”.

“La moción de censura fortalece al Gobierno” y “yo no voy a reforzar una victoria parlamentaria del señor Sánchez. Creo que hacerlo perjudica a mi país”,. declaró. “Una cosa es ganar la moción y otra fortalecer al Gobierno. Y otra blanquear todo lo que está haciendo el Gobierno porque tenga más votos en la Cámara a favor que los que tuvo en la investidura”.

Feijóo también se quejó de la actitud de Abascal: “Me sorprende que si lo que queremos es que [Sánchez] se vaya del Gobierno no haya una mínima coordinación en los asuntos mollares. Me sorprende mucho que un partido como Vox, que no dudo de su buena fe, no haya presentado una sola enmienda a los Presupuestos Generales del Estado”.