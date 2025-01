Feijóo presentará una moción de censura para convocar elecciones si Junts la apoya

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que presentará una moción de censura para convocar elecciones si cuenta con el apoyo de Junts y después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya respaldado públicamente esta opción.

"Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante", ha afirmado Feijóo, que previamente ha argumentado que este escenario es el que necesita España pero que "faltan votos".

En una entrevista este lunes en Onda Cero recogida por EFE, el líder de la oposición ha argumentado que "cabe pedir unas elecciones" ante los "tics antidemocráticos" del Gobierno y la proposición del PSOE para impedir que los partidos ejerzan la acusación popular, que considera inconstitucional y "perfectamente homologable a un régimen dictatorial".

Además, preguntando sobre si estaría dispuesto a verse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo como condición para esa moción de censura ha replicado que no sería una condición seria y lo ha situado en el terreno de la política ficción. A Puigdemont le ha instado a pensar qué gana "poniendo a un señor" que no le dejó gobernar en Barcelona o que le dijo que le iba a amnistiar y no lo ha hecho.

Denuncia como "dictatorial" la ley del PSOE sobre Justicia

Según Feijóo, la proposición de ley del PSOE para reformar la Justicia, que apoda como "Ley Begoña", es "más propia del régimen de Franco que de un país democrático" y que lo que busca es la "impunidad" de la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se interrumpan los juicios a su mujer o su hermano.

Se ha preguntado desde cuándo "un partido político no puede presentar una demanda contra un político" o "cómo es posible que las investigaciones de medios no puedan ser una fuente para presentar una demanda", porque entonces no existirían el caso Nóos o el caso GAL. "Lo que se va es a interrumpir un juicio y cuando el poder ejecutivo, el poder legislativo interrumpen un juicio que se está celebrando, eso es perfectamente homologable a un régimen dictatorial. Sabemos además que es claramente inconstitucional, de la a a la zeta", ha recalcado.

Por otra parte, y preguntado por las últimas encuestas y la resistencia electoral de los socialistas, Feijóo ha apuntado que el PSOE está absorbiendo mucho voto de Sumar y que el PP está en condiciones de gobernar el país. Sin mencionar a Vox, al alza en los sondeos, ni a Luis Alvise Pérez, ha reconocido además que hay un "corrimiento de voto del PP a otros partidos que son teóricamente en sus formas más beligerantes y además no tienen responsabilidad de gobernar", lo que atribuye a la actual "política tóxica" que alimenta a los extremos.

Sobre Mazón: "Estaba noqueado"

Preguntado por la gestión de la dana, el líder del PP ha afirmado que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, estuvo "noqueado" los días después de la dana del 29 de octubre, pero ha resaltado que ha sido "el político que más ha asumido sus responsabilidades".

Feijóo también ha vuelto a defender la actuación de Mazón tras la catástrofe, aunque ha admitido que cometió el error de no pedir la emergencia nacional, lo que, según el líder del PP, el presidente valenciano ha reconocido públicamente, así como que fue un "ingenuo". "No le oculto a usted que el señor Mazón estaba noqueado esos días, eso es verdad, le pasaría a cualquiera", ha justificado el líder del PP.

En su opinión, "cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, cualquier persona que sea un político de buena fe y cualquier persona que no utilice una catástrofe natural para intentar medrar políticamente tiene que estar noqueado" en una situación similar.

Ha advertido de que, a pesar del trabajo realizado en los dos últimos meses, el panorama en las zonas afectadas por la riada es "descorazonador" y el "impacto" es tal que no será posible la reconstrucción "ni en meses ni en un año ni en dos".

Preguntado si Mazón es la mejor opción que el PP puede ofrecer a los valencianos, Feijóo ha destacado que el partido ha tomado buena nota de lo sucedido, se ha remodelado el Gobierno de la Generalitat, se ha comparecido en las Cortes Valencianas, se han hecho propuestas y habilitado ayudas concretas.