Feijóo ordena al PP hostigar a los diputados socialistas para que rompan con Sánchez

Si no entra en la definición de ciberacoso, se acerca bastante. Porque la campaña que el PP ha puesto en marcha en redes sociales hostiga a los diputados del PSOE en el Congreso para dañarles si no rompen la disciplina de voto y rechazan este jueves la tramitación de la reforma del delito de sedición en el Código Penal. Y pide a los ciudadanos que colaboren en ese hostigamiento.

Para llegar a cabo a la campaña, el PP, a escala nacional y provincial, se ha dirigido uno a uno a los diputados socialistas instándoles a no ser “cómplices de Pedro Sánchez” utilizando la etiqueta #NoSeasCómplice. Se da la paradoja de que el reglamento interno del PP castiga severamente a los diputados conservadores por hacer lo que Génova está reclamando a los parlamentarios del PSOE: romper la disciplina de voto.

El partido der Alberto Núñez Feijóo asegura que con esta movilización en redes sociales quiere “apelar al sentido de Estado de los diputados del PSOE de toda España e instarles a frenar con su voto la derogación del delito de sedición”. El PP trata estos días de apuntalar la idea de que el presidente se ha entregado a “la radicalidad y el extremismo” pactando “con aquellos partidos que quieren romper la unidad de nuestro país”, el mismo argumento que esta formación lleva utilizando desde que Mariano Rajoy fue destituido como presidente por la mayoría del Congreso en el año 2018.

🗳️El voto de cada diputado del Partido Socialista cuenta.



Mañana tienen la oportunidad de no ser cómplices de apoyar la sedición y la ruptura en nuestro país.



¿Qué hará Santos Cerdán? #NoSeasCómplice pic.twitter.com/0lfdQR1T6S — Ana Beltrán (@abeltran_ana) 23 de noviembre de 2022

La reforma del delito de sedición, aseguran, desprotegerá al Estado “ante la posibilidad de que en el futuro se repita un golpe al orden constitucional similar al acontecido en 2017 en Cataluña por parte de los líderes independentistas”.

Contra quienes voten sí

Para empujar a los diputados socialistas a romper con su propio partido, el PP sostiene que si no lo hace carecerán de “altura de miras”. No estarán pensando “en el bien de su país” y si “en la supervivencia de Sánchez en La Moncloa”. El voto a favor, aseguran, supondrá abandonar “otra vez a los ciudadanos catalanes no independentistas, que, de salir adelante esta reforma legislativa, se sentirán aún más desamparados por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Y para retratarlos la portavoz del PP en el Congreso pidió este miércoles que la votación sea a viva voz y por llamamiento, no mediante voto electrónico, aunque este método también revela qué ha votado cada parlamentario.

La campaña no se circunscribe a los diputados que este jueves votarán la reforma. El PP trata de desacreditar a los presidentes autonómicos socialistas, especialmente a aquellos que han reconocido no estar de acuerdo con la modificación del Código Penal en este punto. “Tienen la oportunidad de parar esta reforma del Código Penal pidiendo a los diputados socialistas elegidos en cada una de las provincias de sus autonomías que voten en contra de este cambio legislativo en favor de los sediciosos que el Gobierno pretende, además, tramitar por la vía de urgencia”.

👉 @cucagamarra: "Solicitamos que la votación de la derogación del delito de #sedición se haga por llamamiento, que todos los diputados tengamos personalmente que decir si estamos a favor o en contra de que se debilite el Estado de derecho".#NoSeasCómplice pic.twitter.com/WHpgMzRSRl — Partido Popular (@populares) 23 de noviembre de 2022

Azuzando a los ciudadanos contra los dirigentes socialistas a través de las redes sociales, el PP trata de retratar la “complicidad” de los barones “con la hoja de ruta pactada entre Pedro Sánchez y el independentismo”. Para desacreditarles, los de Feijóo argumentan que “el rango de ‘barón’ se consigue teniendo poder orgánico y ejerciéndolo en momentos históricos trascendentales para ayudar a un partido a no desviarse de sus principios fundacionales, y ese momento ha llegado”.

La campaña en redes sociales, previa a la votación de este jueves, precede a los actos programados por el PP en los próximos días en diferentes localidades para denunciar la reforma del delito de sedición, en varios de los cuales está prevista la intervención del líder del partido. Con ellos pretenden agitar “la indignación y la preocupación” que, según ellos, “sienten los españoles ante esta nueva cesión del Gobierno al independentismo” y ante “otras decisiones del Gobierno que están generando un clima irrespirable en nuestro país”.

El primero de estos actos tendrá lugar en Badajoz este jueves y el segundo, el sábado en Madrid, apenas unas horas antes de la manifestación convocada con el mismo objetivo por Vox en la madrileña plaza de Colón, esta vez sin el apoyo del PP. En los próximos días seguirán otros —todavía sin fecha concreta—, pero siempre en territorios gobernados por los socialistas: La Rioja, la Comunitat Valenciana, Aragón o Castilla-La Mancha.