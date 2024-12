La dana, vivienda y unidad: los presidentes autonómicos lanzan sus reivindicaciones de fin de año

Los mensajes de fin de año de los diferentes presidentes autonómicos han estado centrados en este 2024 en el recuerdo a los afectados de la dana, pero también han tenido hueco otras reivindicaciones como las peticiones de unidad por parte de Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García Page en materia de financiación autonómica, hasta los mensaje para los jóvenes en materia de vivienda de Imanol Pradales, Alfonso Rueda o de Adrián Barbón.

Mazón apela a la lealtad y a la colaboración para la recuperación

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha apelado a la lealtad y a la colaboración de los partidos e instituciones públicas para recuperar las zonas afectadas por las riadas y ha exigido "ayudas directas y efectivas", además de asegurar que no se pueden permitir "más remiendos" con la financiación.

"No estáis solos": ha sido el mensaje que ha transmitido e en su mensaje de fin de año, pronunciado desde el Salón de Corts del Palau de la Generalitat, a los familiares de las víctimas y a los miles de damnificados de empresas, negocios, viviendas o propietarios de vehículos de "la peor tragedia que ha sufrido la Comunitat Valenciana".

Ha asegurado que la Generalitat trabajará sin descanso en los 103 municipios afectados para hacer realidad una recuperación en la que está implicada toda la Administración autonómica con todos sus recursos y medios.

Mazón ha propuesto un nuevo sistema de alertas y respuestas, así como mejoras en las infraestructuras hidrológicas, que "preparen para las amenazas" y ha agradecido el compromiso de la sociedad civil, empresas, ONG y voluntarios, además de alabar el esfuerzo del personal de emergencias, protección civil, bomberos, sanitarios, docentes, militares y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "que llevaron luz a la oscuridad" en los instantes posteriores a la riada.

Ha reclamado "lealtad y colaboración a todos los partidos y al resto de instituciones públicas" en la recuperación de las zonas afectadas y ha instado a "estar a la altura, sin discrepancias y en torno a lo único que es imperativo acordar: que nos levantemos unidos y recuperemos Valencia".

Se ha marcado la obligación de "ser eficaces a la hora de recuperar lo material, pero aún debemos serlo más recuperando esperanzas; rápidos para reconstruir vías y aún más rápidos para ayudar a reconstruir vidas", por lo que ha reclamado que las ayudas sean "directas y efectivas". "Es momento de actuar con responsabilidad y transparencia, asegurando que cada euro destinado a la reconstrucción llegue a su destino de manera eficiente y equitativa", ha sostenido. "La colaboración entre todas las fuerzas políticas es imprescindible; no podemos permitirnos el lujo de la división cuando lo que necesitamos es unirnos para reconstruir y avanzar", ha puntualizado.

Durante su discurso, ha recordado que durante este año, la Comunitat "ha avanzado con la reforma fiscal más ambiciosa de la democracia con deducciones para hacer deporte, acudir al dentista o ir al psicólogo; con la implantación universal de la educación gratuita de 0 a 3 años y reduciendo en un 60 % el tiempo de espera para que los pacientes graves se operaran".

Page aboga por la "unidad" en 2025

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apostado por encarar 2025 desde la "igualdad" y la "unidad", que es "lo que nos hace fuertes", y también con un "ansia" de recuperación, lo más rápida posible, tras la dana del pasado 29 de octubre. Así lo ha manifestado durante su tradicional mensaje de Año Nuevo, que ha lanzado desde la sede de la presidencia del Gobierno regional, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, y en el que ha recordado que Castilla-La Mancha es una comunidad "de sentimientos" dentro de otra "mucho más grande, que es España".

El presidente regional ha hecho un llamamiento a dejar de lado la "crispación delirante", "el frentismo" o el "populismo, a veces instalados en las propias instituciones", y ha recalcado que, en muchas ocasiones, quienes más atacan la igualdad, ya sean personas o territorios, son "los que quieren privilegios, y en realidad lo que quieren es acabar con la unidad".

García-Page ha defendido que el crecimiento que está experimentando la región tiene que servir para "compartir", tal y como "enseña bien la Constitución", de la que ha destacado como elementos cruciales la "igualdad y unidad". Ha apuntado que "sin unidad es muy difícil que podamos aspirar a tener igualdad, pero si no aspiramos a tener igualdad es claramente imposible que podamos mantener la unidad".

Page ha reclamado que en 2025 decidamos que prime más "lo que nos une que lo que nos separa", y se ha mostrado convencido de que, si es así, "el año que viene podremos celebrar muchas cosas buenas".

Un 2025 en el que el mandatario regional ha incidido en la necesidad de recordar "los tres años decisivos y más importantes de la historia de España", en referencia a los de la Transición, y ha rememorado que "se dieron todos los pasos en medio de mucho consenso, de muchísimos acuerdos, de muchas sesiones y de mucha comprensión mutua". García-Page ha argumentado que hay que rememorar esos tres años "sobre todo pensando en los jóvenes que no lo vivieron, y que tienen que aprender lo que pasó", a la vez que ha admitido que "la única manera de celebrarlo es intentando imitarlo, intentando ser un espejo más en aquella época".

El presidente de Castilla-La Mancha también ha recordado a la vecina Comunitat Valenciana y a las poblaciones de la región más golpeadas por la dana del 29 de octubre, como Letur (Albacete), Mira (Cuenca) o Villel de Mesa (Guadalajara), y ha incidido en la necesidad de una "rápida recuperación". Ha instado a transformar "el dolor y recuerdo por las víctimas en un ansia, un propósito de recuperación", y ha subrayado que la región puede ser "ejemplar" en este aspecto, y demostrar que "se pueden hacer bien las cosas en medio de un dolor inmenso".

Mañueco se compromete con la Constitución

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que la comunidad será parte fundamental del futuro de España, como lo ha sido en el pasado, y ha garantizado que contribuirá a su prosperidad defendiendo los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad recogidos en la Constitución frente "a los que alientan privilegios".

En el mensaje institucional de Año Nuevo, ofrecido desde la Catedral de León, Fernández Mañueco ha defendido la estabilidad política de Castilla y León, una comunidad "que funciona", que está transformando la sociedad y abriendo las puertas hacia el futuro, ha afirmado, y desde que la que se contribuirá a la prosperidad de España.

"Nada de lo que ocurre en España nos es ajeno", ha insistido el presidente tras recodar a los afectados por la dana, y ha afirmado: "como hicimos en el pasado, vamos a ser parte fundamental de su futuro. Y frente a los que alientan privilegios, defenderemos los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad que consagran nuestra constitución".

Fernández Mañueco ha puesto el énfasis en defender la estabilidad política de Castilla y León, al finalizar un año marcado por la ruptura del pacto de coalición entre PP-Vox, que ha dejado a los populares gobernando en minoría en la Comunidad, lo que ha obligado a prorrogar los presupuestos autonómicos para 2025. Ha insistido en que la estabilidad de Castilla y León es la que hace crecer la economía, con incrementos por encima de la media española y "con los impuestos más bajos de la historia", ha recordado.

También ha destacado que la comunidad es la "despensa de España" y su industria, la que más crece. "La estabilidad genera más oportunidades para los jóvenes. Hoy estamos trabajando más personas que en los últimos 15 años y hay más mujeres trabajando que nunca", ha insistido.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha enviado su mensaje de Año Nuevo desde la Catedral de León, declarada primer Monumento Histórico Nacional de España hace 180 años y "admirable ejemplo de la inigualable riqueza cultural" de la Comunidad. "Es también un símbolo de la religiosidad de esta tierra y de los valores sobre los que hemos construido nuestra sociedad, viviendo nuestras tradiciones y nuestros sentimientos más hondos", ha afirmado, al tiempo que la ha destacado como expresión de "nuestra identidad y de la milenaria historia que Castilla y León comparte con el resto de tierras de España".

El primer discurso de Pradales

El lehendakari, Imanol Pradales, ha centrado su mensaje de fin de año en la juventud, a la que ha pedido que no caiga en el populismo y las soluciones fáciles y que confíe en Euskadi, para "recorrer juntos el camino hacia una Euskadi Berria (nueva) que sea próspera, abierta, justa, segura y libre".

Pradales ha dado su primer mensaje de fin de año como lehendakari, en el que también ha apostado por un 2025 con un avance en el autogobierno. El lehendakari se ha centrado en los jóvenes, en los que "probablemente no estaréis escuchando este mensaje", ha admitido. "Estos días seguro que os dirán cosas como: 'nosotras y nosotros a vuestra edad hacíamos esto o aquello'. Estaréis cansados de escucharlo, y no me extraña".

Pradales ha citado al lehendakari Agirre, quien, en el exilio de la postguerra, afirmó en su mensaje de 1947 que "la juventud es el mañana y sobre ella descansan las esperanzas de los pueblos. Deben sentir una intensa preocupación por el porvenir de nuestro pueblo. Toda nuestra tradición de libertad, nuestra práctica democrática, amenaza con debilitarse si no tiene eco entre la juventud".

"Esto es lo que tenemos -tenéis- en juego en estos días de creciente antieuropeísmo, demagogia y extremismo", se ha dirigido Pradales a los jóvenes vascos. "Crecen las olas de la intransigencia y autoritarismo, golpeando los muros de contención construidos a lo largo de décadas. La libertad, la democracia, el porvenir no están asegurados. Y, tal y como nos enseñaron las personas más mayores de casa, cualquier alternativa es peor, mucho peor", ha subrayado.

Para el próximo año, el lehendakari ha apostado por una Euskadi "que avanza en su autogobierno, consciente de que es la clave de nuestro bienestar. Un autogobierno que nos dote de mayores capacidades políticas para tomar en nuestro país las decisiones que nos afectan de manera directa, mejorando así nuestra calidad de vida". "Una Euskadi madura que, con sus aciertos y errores, toma las riendas de su futuro", ha subrayado, y también "una Euskadi en una Europa que avanza en un contexto internacional complicado, de incertidumbre, sí, pero con oportunidades que debemos aprovechar".

Como despedida, Pradales ha deseado una "Euskadi feliz, donde la gente pueda disfrutar y sonreír. Creo en nuestro pueblo, creo en el futuro de Euskadi. Con esperanza y confianza, os deseo lo mejor para 2025".

Rueda promete más trabajo para que Galicia siga siendo una "excepción" de responsabilidad

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha prometido este martes en el tradicional mensaje de fin de año seguir trabajando para que Galicia continúe siendo "excepción" de serenidad, responsabilidad y "altura de miras". Con el Pazo de Fonseca y la Biblioteca América como escenarios, en los 8 minutos y 33 segundos de duración del vídeo difundido por los medios públicos autonómicos, el jefe del Ejecutivo indica que "nunca fuimos una tierra complaciente ni conformista". Por ello, ahonda, "no somos de enviarles cartas a los Reyes Magos y esperar sentados a que los deseos se cumplan".

Al contrario, precisa Rueda, pues "somos de trabajar e implicarnos para conseguir los objetivos que nos marcamos", una reflexión que le sirve para prometer "seguir avanzando a nuestro estilo".

Así, pone como ejemplo que todas las etapas educativas sean "totalmente gratuitas", desde que se entra en la escuela infantil hasta que se finaliza un grado o un ciclo "con el título bajo el brazo". "Desde este año, todos los estudiantes que aprueben pueden matricularse gratis en una universidad gallega", puntualiza. Añade que la capacidad económica no debe ser jamás un obstáculo para hacer una carrera. "Y para quien prefiera la Formación Profesional, Galicia ofrece también más posibilidades que nunca".

El mandatario gallego, que se dirige especialmente a la juventud, repara además en que "marchar fuera puede ser una opción, pero jamás debe ser un deber", y de ahí la necesidad de "puestos de trabajo de calidad y bien remunerados, y en todos los sectores". "Aquí hay recursos naturales, tenemos muchísimo talento, tenemos infraestructuras y un suelo industrial para los proyectos que quieran asentarse" y que "por supuesto tendrán que respetar nuestro medio ambiente y nuestro entorno", explicita.

En el marco de la Biblioteca América, sueño de un emigrante que se propuso reunir en Galicia una muestra de la cultura del nuevo continente, cuenta Rueda que "hay un poco de Galicia en todas partes y también mucho de todas partes en Galicia". "Nosotros nunca fuimos una tierra cerrada en sí misma", afirma.

"Aquí, en Galicia, utilizamos el autogobierno para mejorar la vida de la gente, desde el litoral hasta el interior de Galicia, y siempre dentro del marco de la Constitución y con el objetivo del bien común", presenta como máxima.

Rueda habla, en aras de la consecución de ese bien común, de la importancia de un "hogar en condiciones" y lamenta que se hable de la vivienda libre "desde la preocupación" y no "desde la ilusión de poder llegar a ella". Por este motivo, "ofrecer soluciones debe estar entre los propósitos del Año Nuevo de cualquier administración", sostiene.

Ya por último, el presidente de la Xunta se despide con el deseo de un "venturoso" 2025 cargado de ilusiones y retos.

Moreno reivindica el liderazgo de Andalucía alejado de la bronca política

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reivindicado en su mensaje de Navidad el liderazgo económico y energético de la región y ha garantizado su voluntad de "mantener a Andalucía alejada del ruido y de la mentira que cada día inunda más el debate público".

Moreno ha tenido un recuerdo especial para las víctimas de la dana de Valencia, que también golpeó a Andalucía, y para los voluntarios y personal de emergencias que se volcaron en ayudar "allí y aquí", ha compartido la preocupación de miles de familias de funcionarios que viven con incertidumbre el futuro de Muface y ha defendido la solidaridad de esta región con la inmigración a la vez que ha pedido al gobierno una política migratoria de Estado.

Desde el puerto de la Bahía de Algeciras (Cádiz), que volvió a ser el muelle con más tráfico de España, y que será el origen del primer corredor marítimo de Hidrógeno Verde que unirá Algeciras y Róterdam, Moreno ha presumido de contar con este lugar estratégico y símbolo de la fortaleza exportadora de la región. El presidente de la Junta ha subrayado que en 2024 se ha batido el récord de trabajadores, con casi tres millones y medio de personas de alta en la Seguridad Social, la tasa de paro es la menor de los últimos dieciséis años y es la comunidad con más autónomos por cuarto año consecutivo.

Ha abordado en su discurso de Navidad el problema de la inmigración dado la cercanía del Estrecho de Gibraltar, donde "no solo se juntan dos aguas", en recuerdo a la tierra del guitarrista Paco de Lucía, sino dos continentes: "el nuestro y el de millones de personas que sueñan y se arriesgan por un futuro mejor".

La catástrofe de Valencia, que también golpeó a Andalucía, ha ocupado parte de la intervención en la que ha recordado que a partir del día 1 la comunidad contará con su propia Agencia de Gestión de Emergencias, la EMA, una apuesta por la seguridad, "intentando anticipar, prever, prevenir y, en caso necesario, dar la respuesta más rápida posible".

Con el deseo a todos los andaluces de que 2025 les "traiga salud y mucha alegría, que es marca de la casa", Moreno ha reiterado su compromiso con "hacer de la política una actividad noble, de servicio público y alejada de la bronca continua y del enfrentamiento" y ha remachado: "Ésa es la vía andaluza de serenidad y moderación política".

Azcón: "Seguiremos alzando la voz contra la financiación privilegiada de Cataluña"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado en su mensaje de fin de año que 2024 ha sido un año “vertiginoso” y de “ilusión”, marcado por importantes inversiones y avances para la comunidad, que “nos ha dejado razones de peso para sentirnos orgullosos de ser aragoneses” y que ha consolidado un “futuro fértil y lleno de oportunidades para todos”.

A lo largo de 2024, se han anunciado inversiones históricas que superan los 40.000 millones de euros, lo que -ha dicho- dinamizará la economía de Aragón y posicionará a la comunidad como un referente en logística, agroalimentación, energía y tecnología. Entre los hitos económicos, Azcón ha subrayado el anuncio de la gigafactoría de baterías en Figueruelas, que ha calificado como “la guinda del pastel” para el sector de la automoción, que diversificará la industria con la fabricación de productos innovadores.

Azcón también ha destacado el crecimiento económico de Aragón, que ha alcanzado un 3,5 % en 2024, y la reducción del desempleo en un 4 % respecto al año anterior, como reflejo de la “confianza extraordinaria” que genera la comunidad. Para mantener esta tendencia, el Gobierno ha impulsado medidas como el nuevo catálogo de suelos industriales y el Plan Estratégico de la Logística 2025-2040.

No ha olvidado las tragedias como el incendio en la residencia de Villafranca de Ebro, que dejó diez fallecidos el 11 de noviembre, o la dana que afectó a la Comunidad Valenciana, ha enviado un mensaje de “consuelo y esperanza” a los afectados, y ha destacado la solidaridad de los aragoneses, quienes participaron activamente en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Azcón ha recordado la reunión bilateral que mantuvo en octubre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que consiguió un incremento del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 60 a 86 millones de euros, aunque ha advertido que el bienestar de Aragón depende de que el Gobierno central deje de favorecer a otras comunidades en detrimento de regiones como Aragón.

Y por ello ha advertido que "durante 2025 seguiremos alzando la voz contra la financiación privilegiada de Cataluña, ante el Gobierno de España y en cualquier foro y lugar donde sea necesario”.

Barbón llama a la UE a "reaccionar sin letargos" en un año "crucial" para la industria

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este martes que las políticas de terceros países "obligan la Unión Europea a reaccionar sin letargos burocráticos" en un 2025 que será "crucial para la industria y, en especial, para la siderurgia integral, irrenunciable para Asturias".

Barbón se ha expresado en estos términos en su mensaje de fin de año, que, en esta ocasión, ha pronunciado en el Museo de la Sidra de Nava, con motivo del reconocimiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. "Asturias se encuentra en una situación de ventaja para liderar la descarbonización, pero necesita el empuje de una política industrial europea en condiciones, una carencia que está transformándose en emergencia", ha advertido en referencia a la importancia de este sector para la comunidad autónoma.

El jefe del Ejecutivo asturiano, que ha dicho recibir el nuevo año con el "ánimo repleto de esperanzas y proyectos", ha insistido en que los presupuestos autonómicos para 2025 aportarán "los recursos necesarios para reforzar las políticas de vivienda y juventud y mejorar la atención a la salud mental". Según ha manifestado, "nadie puede sentirse ajeno" a las dificultades para acceder a una vivienda digna y es "impensable que un gobierno progresista dé la espalda a esa realidad".

Barbón ha mostrado el pesar del Gobierno a todas las familias y amistades de las víctimas de la dana "arrasadora" que azotó Valencia y ha deseado que en 2025 se preserve como un "tesoro esa vocación solidaria" que mostró Asturias ante esta catástrofe y "que aparca las divergencias para entregarse con generosidad a lo que más importa". "Es una reflexión que también sirve para nuestro clima de convivencia, alejado de la polarización tóxica de otras partes", ha valorado el presidente del Principado.

Clavijo reivindica la gestión del Gobierno canario

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reivindicado este martes la gestión de su Ejecutivo en un 2024 a punto de finalizar que considera que ha sido "un año de retos, pero también de grandes logros". En un mensaje publicado en redes sociales, Clavijo se dirige al público con una reflexión: "si crees que el precio por hacer las cosas es alto, imagina el coste de no haberlo intentado", que se acompaña de imágenes de personas migrantes desembarcando en los puertos canarios.

"2024 ha sido un año de retos, pero también de grandes logros. Gracias al esfuerzo incansable de este gobierno y al trabajo en equipo, hemos tomado decisiones valientes para mejorar la vida de nuestra gente. Porque gobernar es estar cerca, escuchar y actuar", añade el mensaje.

Una vez más, en esta ocasión a través de un vídeo, Clavijo reivindica el "modo canario de hacer las cosas: con cercanía, esfuerzo y la fuerza de nuestra gente, desde el diálogo, todos juntos, poniendo por delante a los canarios y canarias".

También ha subrayado el mensaje institucional que gracias a la acción de gobierno se ha "reforzado la sanidad, la educación y la economía, siempre pensando en las personas. Porque el progreso no es solo construir, es estar ahí, cerca de quienes más nos necesitan".

Y ha concluido: "hoy Canarias avanza porque no hemos tenido miedo de intentarlo. Porque sabemos que el precio del esfuerzo merece la pena cuando está en juego el bienestar de nuestras islas y nuestra gente. Sigamos adelante juntos, con valentía y compromiso. Porque este es nuestro camino, porque este es el modo canario de hacer las cosas. Y porque Canarias avanza contigo".