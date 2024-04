El incendio declarado este domingo en la Serra Ferrer, entre Tàrbena y Xaló (Alicante), y que durante la noche del domingo había quemado ya unas 800 hectáreas, continúa activo este lunes tras una noche "compleja" para los efectivos de extinción, informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y recoge Europa Press.

La misma fuente recalca que se ha priorizado la seguridad del personal para evitar situaciones peligrosas debido a las carreras que pudiera producirse. Tras haberse producido durante la jornada del domingo la evacuación de unas 180 personas, no hay constancia de más desalojos. En cuanto a los medios movilizados, ya se encuentran trabajando 6 aéreos, 12 dotaciones de Bomberos de la Diputación de Alicante, 2 coordinadores forestales, 10 unidades de los Bomberos Forestales de la Generalitat, más 3 helitransportadas y equipos de la UME.

El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Javier Montero, ha agradecido todo el trabajo realizado por estos efectivos y ha detallado que ha permanecido durante toda la noche una llama activa en zonas principalmente no accesibles. "Las previsiones climatológicas respecto a la humedad no se han cumplido y, por lo tanto, no ha bajado todo lo esperado, por lo que ha sido una noche de poco avance", ha manifestado.