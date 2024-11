Gan Pampols pasa de mostrarse como un sufrido militar apolítico a poder cobrar más que Sánchez

"Necesitamos incorporar talento y capacidad para abordar la reconstrucción, con personas que hayan actuado en escenarios de la envergadura como el que nos encontramos actualmente en Valencia". Así justifica el presidente valenciano, Carlos Mazón, la decisión de su gobierno de eliminar el tope salarial para los nuevos miembros del Consell. La ley indica que los consejeros y altos cargos de la administración autonómica, en el caso de ser funcionarios, pueden percibir el mismo sueldo que cobraban en su puesto de origen siempre que este no superara el 15% por encima del salario del presidente, que es de 80.173,92 euros anuales.

El decreto aprobado el martes elimina ese tope al especificar que "no será de aplicación a las personas que integran el Consell y al nivel de los órganos superiores de las conselleries" y al que pueden acogerse "todas aquellas personas que reúnan la condición de personal funcionario, incluido el personal de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Pese a que la Generalitat presumió de haber aprobado el decreto con la "participación de las organizaciones sindicales" esta disposición no aparecía en el último borrador revisado por los sindicatos según han manifestado desde UGT.

Una disposición que parece diseñada a medida del teniente general Francisco José Gan Pampols, desde este martes vicepresidente de la Generalitat para la Reconstrucción, y su secretario autonómico, el general de Brigada Venancio Aguado, que podrían llegar a percibir más de 92.000 euros anuales. Una cifra que supera el salario que percibe el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros del Ejecutivo de coalición. El propio Mazón justificó la decisión señalando que se trata de una "medida excepcional dada la incorporación de los nuevos perfiles técnicos del Consell" dirigida a los "funcionarios" o miembros de "la carrera militar" que "van a poder percibir las retribuciones que le corresponderían como funcionario o militar".

Una decisión que beneficiaría a Pampols ya que podría cobrar como si fuera un militar en activo pese a estar ya retirado, por lo que la pensión que percibía hasta ahora no superaba los 50.000 euros anuales. Específicamente, el texto señala que el cálculo del sueldo se hará según la "actualización de las retribuciones que hubiese tenido derecho percibir si se hubiesen mantenido en el servicio activo en el puesto de trabajo que ocupaba previamente a su situación de cese, reserva o retiro". Una parte del articulado que parece escrita específicamente para el teniente general, pese a que la Generalitat ha evitado confirmarlo.

Gan Pampols, el fichaje al que Mazón ha vinculado su futuro

Gan Pampols ha sido el fichaje estrella de Mazón para tratar de dar una imagen de solvencia que no ha proyectado tras la dana del pasado 29 de octubre, que acabó con la vida de 219 personas y que ha dejado miles de hogares destrozados. El dirigente valenciano ha fiado al militar su futuro político. Un militar que aceptó el cargo por "responsabilidad" porque era "imposible" decir que 'no' y que se presenta a a sí mismo como un 'outsider' de la política, alguien que "no va a aceptar directrices políticas" y que promete que su gestión no va a estar marcada por "ningún sesgo".

El ya vicepresidente de la Generalitat Valenciana mantiene que que no dudó cuando le ofrecieron el cargo pero el decreto aprobado por el Consell de Mazón parece indicar que sí hubo una negociación previa: la salarial. "Es consustancial a ser militar. Cuando surge la necesidad hay que acudir", ha recalcado en diversas entrevistas, en las que también ha dejado claro que quiere que se le vea como "un soldado que ya está retirado pero que nunca dejará de serlo" y que se marchará cuando acabe la reconstrucción.

Tras la dana fuentes de la Generalitat trasladaban que uno de los problemas que tenían era el de atraer buenos perfiles en un momento de grave crisis. La gestión parte del Ejecutivo de Mazón ha dejado bajo mínimos su popularidad, tanto fuera como dentro de sus propias filas. Pese a los cambios realizados en el Consell, que se han saldado con el cese de las conselleras Nuria Montes y Salomé Pradas y la entrada de Juan Carlos Valderrama y Nuria Martínez Sanchis, desde la dirección de Génova siguen creyendo que Mazón no puede repetir como candidato.

Durante la toma de posesión de los consellers el martes Mazón aseguró que la responsabilidad de su nuevo gabinete es intentar "recuperar la confianza" y "mirar a la cara a la realidad" para la que tienen que "dar respuestas" como él considera que lo han hecho "desde el primer momento" y "sin perder ni un segundo". El president de la Generalitat ha evitado asumir errores en primera persona y ha descargado la responsabilidad a los fallos del "sistema" y del Gobierno central.

PSPV y Compromís critican la medida mientras Vox calla

La medida ha sido muy cuestionada por la oposición ya que el PP fue muy crítico con los salarios del Consell que encabezaba Ximo Puig cuando estaba en la oposición aunque la primera decisión del Ejecutivo de PP y Vox fue, precisamente, subirse los sueldos al llegar a la Generalitat. A esto se le suma que el Gobierno de Mazón ya eludió el tope salarial marcado en la ley para beneficiar al director de la Agencia Antifraude, Eduardo Beut.

El portavoz del PSPV, José Muñoz, censuró este miércoles que el Consell es "muy ágil para subirse el sueldo" y "de extremada lentitud para ayudar a la situación de emergencia": "Su prioridad es beneficiarse a sí mismo", lamentó, incidiendo en que "nadie entiende esa medida". También el sindic de Compromís, Joan Baldoví, lamentó que la eliminación del tope salarial "denota la catadura moral del Consell y sus intereses": "Es vergonzoso", dijo.

Vox, sin embargo, ha evitado criticar la medida pese a que la formación ha hecho bandera de su oposición a las subidas de sueldo de diputados, senadores y miembros del Gobierno central. Los votos de la formación ultra son claves para su convalidación e incluso su tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría mantener el grueso de las medidas. "No nos interesa, no se debate hoy", fue la escueta respuesta del portavoz de Vox, José María Llanos.