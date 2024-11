Mazón se encomienda a un militar 'apolítico' que "no aceptará órdenes" para que le rescate de la dana

Un militar retirado como vicepresidente para la reconstrucción. Ha sido el último movimiento del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para tratar garantizar su supervivencia política, al menos hasta las próximas elecciones autonómicas. Después de que el pasado viernes Mazón se comprometiera a no presentarse a la relección si no es "capaz de liderar el proceso de reconstrucción", ha confiado esa tarea a Francisco Javier Gan Pampols, teniente general del Ejército de Tierra, que se encargará de diseñar "un plan de recuperación" y coordinar "las labores de reconstrucción de las zonas afectadas", según han explicado fuentes de la Generalitat.

Tras la catástrofe de la dana, que ha dejado 219 víctimas y 13 desaparecidos en la provincia de Valencia y miles de hogares destruidos, la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo de Mazón ha dejado bajo mínimos su popularidad, tanto fuera como dentro de sus propias filas. Con un futuro incierto por delante, Mazón se ha encomiado a Gan Pampols para tratar de dar una imagen de solvencia que no ha proyectado en las últimas semanas. Aunque inicialmente el presidente valenciano se negaba a remodelar el Consell, la presión de la dirección nacional del PP ha forzado unos cambios anunciados a cuentagotas.

La incorporación de un militar retirado para liderar una vicepresidencia autonómica es un hecho sin precedentes en la política española reciente. Nacido en Figueres (Girona), Gan Pampols ingresó en 1975 en la Academia General Militar (Zaragoza) y cuenta con un extenso currículum en el ámbito militar. Fue director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) y participó en misiones internacionales en Bosnia Herzegovina, Kosovo o Afganistán. En este último país fue designado jefe del equipo de Reconstrucción Provincial en dos ciudades, Quala e Naw. Su último destino antes de retirarse fue Bétera (Valencia), donde ejerció como jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN.

Una experiencia recogida en un libro que publicó en noviembre de 2022 bajo el título 'El arte de mandar bien' y que le ha permitido colaborar de manera recurrente en medios de comunicación como especialista en conflictos armados y geoestrategia. Un sector, el mediático, en el que Gan Pampols se maneja con solvencia. Prueba de ello es que este martes, tras conocerse su fichaje, ha concedido entrevistas a Telecinco, Antena 3, RTVE, À Punt, El País, ABC, El Confidencial o El Heraldo de Aragón, entre otros.

Contra la amnistía y a favor de la mili

En todas ellas el militar se ha presentado a sí mismo como un 'outsider' de la política. "Esto no es nada que tenga que ver con la política. Esto tiene que ver con un trabajo técnico", ha llegado a afirmar en la televisión pública valenciana, para añadir a renglón seguido que él "no es técnico" y, por tanto, desconoce si se puede reconstruir en zonas inundables. Lo que Gan Pampols ha querido dejar claro es que tiene "las manos libres" y que no va a aceptar "instrucciones, injerencias o sugerencias" de carácter "político y partidista", lo que podría poner en aprietos al propio Mazón, que ha tratado en todo momento de responsabilizar al Gobierno central.

El plan del exteniente general es lograr un "consenso de base" con todo el mundo y armar un equipo "que no esté marcado por ningún sesgo". Según ha asegurado él mismo, el president de la Generalitat le ha dado vía libre para hacerlo y, en cuanto sea nombrado, pedirá una comparecencia ante Les Corts en la que buscará sacar la reconstrucción valenciana "del juego político". Aunque Gan Pampols trate de renegar de la etiqueta —"yo no soy político, lo importante aquí son las personas", ha llegado a decir este martes— su nombramiento por parte de Mazón sí responde a una estrategia política y, por tanto, él también está participando en ella.

El próximo vicepresidente de la Generalitat ha asegurado que no dudó cuando le ofrecieron el cargo. "Es consustancial a ser militar. Cuando surge la necesidad hay que acudir". En esa línea ha señalado que quiere que la gente le "vea como lo que es, un soldado que ya está retirado pero que nunca dejará de serlo" aunque, al contrario que los soldados, ha insistido en que no va a "aceptar órdenes" de "origen político" y que se marchará cuando acabe la reconstrucción.

Aunque Gan Pampols ha procurado que no se le reconozca por sus filias y fobias ideológicas, el pasado año se suscribió al manifiesto del Círculo Cívico de Opinión, un think tank que se manifestaba en contra de la aprobación de la ley de amnistía, advirtiendo de que tendría unos efectos políticos "de muy largo alcance en el Estado de derecho con consecuencias imprevisibles sobre su estabilidad".También ha defendido el servicio militar obligatorio porque "ofrecía la posibilidad de conocer a gente de distintos sitios sin desarraigarte" y se ha manifestado en contra del "igualitarismo", defendiendo la "meritocracia" en su lugar.

La influencia de la familia de Marián Cano en el PP alicantino y Mazón

Al nombramiento del militar retirado se le suma el de Marián Cano, presidenta de la patronal del calzado, que ya concurrió a las europeas con el PP, sin obtener escaño al ser la número 26 de la lista. Cano sustituirá a la que, hasta ahora, había sido la consellera de Industria, Nuria Montes. Sus declaraciones en los días posteriores dirigidas a los familiares de las víctimas instándoles —con un tono falto de empatía— a permanecer en casa en lugar de acudir a la morgue y el relato de una de sus trabajadoras sobre el trato que recibió tras perder a su marido y su hija en la dana la situaron en la diana de las críticas. Pese a que Montes no tenía competencias en el operativo, el president de la Generalitat se ha cobrado su cabeza para tratar de salvar su propio pellejo.

La relación de Mazón y del Partido Popular alicantino con la familia Cano no se limita únicamente a ella, sino también a su hermano y a la hija de éste. Su hermano, Bernabé Cano, es el alcalde de La Nucía (Alicante), un cargo que ha ocupado desde el año 2001 de manera ininterrumpida y que también desempeñó durante la época franquista su padre, Camilo Cano. Su poder en la localidad le ha convertido en una figura intocable, pese a sus múltiples escándalos.

Berna, como se le conoce en el pueblo, fue señalado durante la investigación de la Gürtel como anfitrión de los miembros de esta trama aunque nunca se le llegó a investigar. El mismo admitió haber tenido "una relación de amistad" con Álvaro Pérez, más conocido como El Bigotes, responsable de la empresa Orange Market, y uno de los imputados por el juez Garzón en la trama de corrupción. También salió airoso de las escuchas policiales en las que al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se le oía decir “Bernabé nos dijo que él les iba a montar una (fiesta) de puta madre con tías en su pueblo”, o en otra en la que aseguraba que iba a recibir una comisión por un pelotazo urbanístico en la Nucía que finalmente frenó la Generalitat Valenciana.

El alcalde de La Nucía también fue uno de los políticos vacunados irregularmente en una residencia de mayores en la pandemia y, durante la legislatura pasada, llegó a cobrar más algunos meses que el entonces presidente valenciano, Ximo Puig, o el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como publicó eldiario.es: 8.900 euros mensuales entre su sueldo base de la Diputación de Alicante y las indemnizaciones del Ayuntamiento del municipio.

A todo esto se le suma que cuando Mazón llegó a la Generalitat contrató a la hija del alcalde de la Nucía y sobrina de la consellera, Ángela Cano, como personal eventual con funciones de asesora de asuntos generales de presidencia, con unas retribuciones correspondientes a la categoría C2, unos 47.000 euros brutos anuales.