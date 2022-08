El Gobierno israelí y Yihad Islámica llegan a un acuerdo de alto el fuego

El Gobierno de Isarel y Yihad Islámica han alcanzado un acuerdo de alto el fuego para poner fin a la escalada bélica que se ha prolongado durante tres días en la Franja de Gaza y que ha dejado 44 palestinos muertos –una quincena de ellos niños– como consecuencia de los bombardeos israelíes, informa Europa Press.

El Gobierno israelí, que hasta ahora nunca había confirmado formalmente un acuerdo con grupos que considera organizaciones terroristas, confirmó el pacto de no agresión a última hora de este domingo. Eso sí, advirtiendo de que responderá "contundentemente" si se incumplen los términos.

"Si el alto el fuego se rompe, Israel se reserva el derecho a responder contundentemente. No vamos a permitir que ninguna de las partes perturbe la vida diaria de los residentes en Israel", afirmó en un comunicado.

La Dirección de Diplomacia Pública del Gobierno israelí, dependiente del primer ministro, Yair Lapid, rompió así con una larga tradición por la que hasta ahora Israel jamás había confirmado un acuerdo con las milicias palestinas. Hasta ahora la confirmación llegaba a través de fuentes no identificadas para preservar el argumento de que Israel no negocia con terroristas.

El acuerdo había sido confirmado previamente por Yihad Islámica. "Hace un momento se ha llegado a un acuerdo sobre el texto del acuerdo de tregua egipcio que incluye el compromiso de trabajar para la lograr la liberación de dos prisioneros, (Bassem) al Sadi y (Jalil) Awawdeh", explicó el dirigente de Yihad Islámica, Mohammad al Hindi, en un mensaje recogido por la prensa israelí.

Al Sadi era el máximo responsable de Yihad Islámica en Cisjordania y fue detenido la semana pasada en Yenín. Awawdeh también esta bajo custodia de Israel.

"Si el enemigo no cumple reanudaremos la lucha"

Yihad Islámica, no obstante, advirtió a Israel de que reanudarán el envío de proyectiles si no cumplen con la liberación pactada. Así lo anunció horas después de que entrase en vigor el cese al fuego el secretario general de la Yihad Islámica, Ziyad Nakhala, según recogió el diario The Jerusalem Post.

"Si el enemigo no cumple con lo que acordamos a través del mediador egipcio, reanudaremos la lucha nuevamente y dios hará con nosotros lo que quiera", aseveró Nakhala.

Una quincena de niños palestinos muertos

La muerte de 13 palestinos durante la tarde y la noche de este domingo en las localidades de Yabalia y Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza, elevó a 44 el número de palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí.

Así lo anunció este lunes de madrugada el Ministerio de Sanidad de Palestina, que detalló que entre los fallecidos se encuentran 15 niños y cuatro mujeres. El número de heridos se sitúa en los 360.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su parte, aseguraron que un total de 35 personas murieron, de las cuales 15 "no estaban involucradas en las hostilidades", según detalló en un comunicado publicado en Twitter.