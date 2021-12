Génova justifica por "prudencia" (pero por el covid) la suspensión de la cena de Navidad del PP de Madrid

La dirección nacional del PP ha justificado este lunes en el aumento de contagios provocado por el covid la suspensión de la cena de Navidad del PP de Madrid porque, a su entender, en estas circunstancias sanitarias "hay que mandar un mensaje de prudencia, responsabilidad y sentido común". Además, ha rechazado que se avecine un "invierno caliente" para el partido ante el conflicto interno abierto con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el control del PP de Madrid.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, quien ha explicado que el partido envió una circular el pasado viernes a sus estructuras territoriales aconsejando desconvocar esos actos navideños en toda España por la situación sanitaria.

En esa misiva, adelantada por Europa Press, el secretario de Organización del PP, Alberto Casero, traslada el siguiente mensaje a los presidentes autonómicos, provinciales e insulares del partido en toda España. "Teniendo en cuenta el incremento de la tasa de contagios por covid-19 en toda España, que vuelve a situarnos en un nivel alto de riesgo, y con la intención de mostrar la máxima prudencia y cautela al respecto, desde la dirección nacional recomendamos suspender las celebraciones navideñas previstas".

Montesinos ha recalcado que antes de mandar esa circular ya había varias estructuras territoriales como La Rioja, Andalucía o las Islas Baleares que les habían "advertido de que estaban cancelando sus cenas de Navidad" y les pedían un "protocolo general".

"En ese marco y en esa situación sanitaria, nosotros mandamos esa comunicación interna", ha apostillado, para añadir que también se han suspendido otras cenas similares por la situación sanitaria como por ejemplo la de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), que reúne a políticos y periodistas en una entrega anual de premios.

En este sentido, ha recalcado que en estas circunstancias sanitarias "hay que mandar un mensaje de prudencia, de responsabilidad y de sentido común". "Yo lo enmarco ahí, en esa comunicación interna que fue para todo el partido a nivel nacional, para que tuviera unas directrices generales", ha afirmado, para destacar que esa recomendación ha sido "muy aplaudida" por las estructuras territoriales.

La gente quiere "un PP centrado en sus problemas"

Al ser preguntado si se avecina un "invierno caliente" a nivel interno para el PP por el pulso con Ayuso, igual que Génova pronostica un invierno caliente para el Gobierno por las protestas en la calle, Montesinos ha dicho que él no lo cree y ha subrayado que, ante las "mentiras" del Gobierno y la gente que lo está pasando "mal", el PP debe estar centrado en ofrecer soluciones.

Tras asegurar que Pedro Sánchez está "bunkerizado" en la Moncloa y en el Falcón, el vicesecretario de Comunicación del PP ha reiterado que el partido "no puede perder ni medio minuto en los asuntos internos porque los españoles no lo entenderían", dado que quieren un "PP centrado en sus problemas".

Ante el hecho de que los 'barones' del PP estén pidiendo cerrar ya esta pugna interna con Ayuso y si es tan difícil zanjar este asunto, Montesinos ha indicado que la Junta Directiva Nacional del PP "ha marcado unos plazos" y Ayuso ha dicho que "se quiere presentar".

"Una vez que se celebre ese congreso, quien lo gané tendrá el máximo respaldo de la dirección nacional del PP. Esto es el ABC y el día a día de los procesos internos de nuestra formación política", ha manifestado, para insistir en que deben estar "a lo importante", no en asuntos internos.

Apoyo al PPC para "reconectar" con la sociedad

Al ser preguntado por el PP de Cataluña y si habrá cambio en el partido para recuperar músculo en ese territorio, Montesinos ha puesto en valor el trabajo en "defensa de las libertades" que está haciendo allí el partido.

Además, ha dicho que el PPC está trabajando con la dirección nacional para "volver a reconectar con la sociedad catalana en la defensa de la libertad" y ha puesto como ejemplo el acto de este sábado de entrega de carnés a nuevos afiliados en Barcelona.

Montesinos ha subrayado además que fue el PPC el primero en elevar un escrito al Defensor del Pueblo por lo que estaba ocurriendo en Canet de Mar por el "acoso" a una familia que pide el 25% de clases en castellano para su hijo.

"Con todo el respecto a VOX, eso lo planteó Casado"

De la misma manera, ha indicado que el PP catalán fue el primero en plantear un 155 en el ámbito educativo, ante el hecho de que también lo haya propuesto el partido de Santiago Abascal. "Esa propuesta, con todo el respeto a los señores de Vox, la planteó Pablo Casado hace dos semanas, cuando conocimos la decisión del Tribunal Supremo", ha enfatizado.

El dirigente del PP ha criticado que la Generalitat, que es el "representante ordinario" del Estado en Cataluña, esté diciendo que las sentencias "que no le gustan, no las piensa acatar" y encima "jalea a aquellos que acosan a una familia que pide que se cumplan las sentencias de los tribunales".

Por eso, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a "romper su silencio" y no ser "rehén de sus socios separatistas". "Que llame a Pablo Casado para mandar un mensaje de unidad porque no puede haber una parte del territorio nacional donde no se cumple la ley", ha proclamado, para añadir que "nadie entiende que Pedro Sánchez esté escondido".

Ayuso: "No hay motivos sanitarios para estas cancelaciones"

Ayuso, por su parte, ha criticado este lunes públicamente que el PP no permita la celebración de cenas navideñas y ha puesto el foco en que "no hay motivos sanitarios para esta cancelaciones".

En una intervención ante los medios, tras presentar el dispositivo del Plan de Inclemencias Invernales en Rascafría, ha querido lanzar "un mensaje muy claro" y ha puesto el foco en que este domingo se celebró un partido de fútbol en el estadio Santiago Bernabeú con "60.000 personas, donde incluso estaba presente la ministra de Sanidad (Carolina Darias)" y esta semana van a seguir los conciertos en el Wizink Center "con 15.000 personas".

Además, ha incidido en que la presión hospitalaria en la Comunidad de Madrid "sigue con total normalidad, incluso bajando en las UCIS, como en la última semana". De hecho, ha desvelado que la positividad de los test "está en torno a un 5% frente al 10% de la media nacional".

"Con todo, quiero decir que la situación en la Comunidad de Madrid sigue siendo de total normalidad. Lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. No hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas, comidas, celebraciones... que están nuevamente generando caos y sobre todo señalando siempre a los mismos, a la hostelería y a la restauración", ha recalcado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que desde el Ejecutivo madrileño están poniendo "a disposición de todos herramientas e información suficiente para, con responsabilidad, seguir con las mismas políticas" que han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid "desde el principio de la pandemia". Por ello, ha vuelto a pedir que se deje de "señalar a bares y restaurantes".

Ayuso ha subrayado que después de estas cancelaciones cada vez tiene "más claro" que "hace falta una Dirección para que vayan en el mismo sentido las políticas del Gobierno de la Comunidad y del PP de Madrid" para evitar "incurrir en contradicciones".