El Gobierno abre la puerta a retocar la ley del 'sí es sí' para "resolver" los "efectos indeseados"

El Gobierno ha abierto la puerta para retocar la ley del sólo sí es sí después de los "problemas detectados" en su aplicación, que han conllevado la rebajas de penas por parte de los tribunales a condenados por abusos sexuales, lo que ha provocado malestar social.

Según fuentes gubernamentales, se está haciendo "un trabajo muy serio y riguroso, desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales, para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados". Desde el Ejecutivo se defiende que es una buena ley, "una conquista del movimiento feminista, nacida para proteger más a las víctimas y tipificar como delito actitudes machistas que antes no eran consideradas de esa forma".

Reconocen las fuentes de la Moncloa que se han detectados "algunos efectos indeseados: conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema". Y añaden las fuentes que "abordar con responsabilidad esta situación requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico".

El ala socialista dice que hay "sintonía", pero UP matiza que no hay acuerdo todavía

En este sentido, remarcan las fuentes que los dos partidos del Gobierno de coalición, "con plena sintonía", son "conscientes de esta situación" y quieren contribuir "juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en todo momento".

Desde Unidas Podemos, se precisa que el Gobierno "no ha parado de buscar fórmulas para que la ley se aplique de forma correcta, compartiendo la preocupación social por las decisiones de aquellos jueces que están decidiendo rebajar penas". "Seguimos trabajando en ello. Pero a día de hoy no hay acuerdo sobre una solución válida. El PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del Código Penal", subrayan fuentes moradas.

En un tuit, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha culpado a la presión de la "derecha judicial y mediática" de la posible reforma: "Se redobla la presión de la derecha judicial y mediática para volver al modelo anterior del PP". "Las mujeres llevamos mucho tiempo peleando para que el código penal recoja que sólo sí es sí y para que ninguna tenga que volver a demostrar ante la justicia patriarcal que se resistió".

Las mujeres llevamos mucho tiempo peleando para que el código penal recoja que sólo sí es sí. Para que ninguna tenga que volver a demostrar ante la justicia patriarcal que se resistió. Se redobla la presión de la derecha judicial y mediática para volver al modelo anterior del PP. — Ione Belarra (@ionebelarra) 28 de enero de 2023

Por su parte, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha criticado que los sectores conservadores quieren "acabar" con la ley, "volver atrás". "Por eso presionan al PSOE", ha añadido. Además, ha recordado que la ley pone el consentimiento en el centro y "así lo expresaron las mujeres de nuestro país en las calles".

La ley solo sí es sí pone el consentimiento en el centro: puede haber violación sin intimidación o violencia. Y así lo expresaron las mujeres de nuestro país en las calles.

Los sectores conservadores quieren acabar con la ley, volver atrás. Por eso presionan al PSOE. pic.twitter.com/IML0NE6xrw — Lilith Verstrynge (@MazelLilith) 28 de enero de 2023

La aplicación de la ley del sólo sí es sí se ha convertido en uno de los asuntos más espinosos para el Ejecutivo central. Igualdad se ha negado a tocarla hasta el momento y se ha justificado aludiendo al machismo de los jueces. En la parte socialista el malestar era evidente en privado y muchas voces pedían que se ratifique.

Además, el PP quiere convertir esta polémica en uno de los ejes centrales de este ciclo electoral. Fue uno de los reproches más duros que hizo la portavoz del PP, Cuca Gamarra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante esta semana en Congreso con motivo de la comparecencia por el Consejo Europeo.

Este mismo sábado, y antes de confirmarse la información, Gamarra consideró "inadmisible" que el Gobierno "no haga nada" con las "más de 260 rebajas de penas" por la ley. En un acto en Burgos para presentar a la candidata conservadora a la Alcaldía, Cristina Ayala, ha insistido en que "se rectifique la ley" y que "no es una cuestión de izquierda o derecha": "No se puede consentir que se siga diciendo que esto es propaganda machista o que los jueces son los culpables".

🔴 Es inadmisible que ya se hayan rebajado las penas a más de 260 agresores sexuales y que el Gobierno no haga nada. pic.twitter.com/IZhDGmcF4z — Partido Popular (@ppopular) 28 de enero de 2023