El Gobierno asegura que impedirá la “aberración" de Castilla y León y acusa a Feijóo de ser “cómplice”

La Moncloa quiso lanzar un mensaje este martes de “firmeza” ante la Junta de Castilla y León y de “tranquilidad” para las mujeres y los profesionales sanitarios: va a combatir para “impedir que se consume la aberración” del protocolo antiabortista exigido por Vox a Alfonso Fernández Mañueco.

Así lo expresó la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprobó un requerimiento de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a cualquier actuación sobre la ley del aborto de 2010.

Se trata de paso previo a interponer cualquier conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Rodríguez criticó duramente al Ejecutivo de Castilla y León y exigió al gobierno autonómico que aclare qué se ha acordado en su Consejo de Gobierno y qué piensa hacer sobre las medidas avanzadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo.

La ministra de Política Territorial defendió que es posible emprender este requerimiento aunque no se conozca exactamente lo que pretende hacer el Ejecutivo de Castilla y León y señaló que hay hechos como la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, lo que avala, según la jurisprudencia, emprender este camino que puede acabar ante el Tribunal Constitucional.

Criticó duramente el “silencio cómplice” de Alberto Nuñez Feijóo durante estos cinco días y lamentó que la posición del líder de los populares es la “misma que la de Mañueco y Vox”, recordando que el actual presidente del Partido Popular mantiene el recurso de su partido contra la ley del aborto de 2010. “Feijóo sigue anclado en el año 85, esa ley de supuestos ya la hemos superado”, remachó la portavoz ante la prensa.

Moncloa dice que no se puede esperar y justifica el camino del requerimiento

“Las mujeres de Castilla y León no pueden tener miedo, no lo vamos a permitir, la ley defiende a las mujeres de toda España, de Valladolid, de Sevilla y de Vigo”, aseveró la ministra de Política Territorial que este requerimiento se hubiera podido evitar por parte del Ejecutivo de Castilla y León si Mañueco hubiera dicho que no se ha aprobado nada.

Por lo tanto, Rodríguez justificó que el Gobierno abra ya esta vía, ya que puede actuar por los hechos conocidos, y comentó que no se puede esperar ante lo que está sucediendo. Negando, asimismo, en todo momento que esté actuando con fines partidistas. En su opinión, parece que Mañueco se está tomando su tiempo y haciendo ahora el expediente para "reconducir" la situación que planeaba y que se saltaba la ley.

Lo que requiere ahora el Gobierno, explicó la portavoz, es el documento con el plan y se le pide, "ante el desconocimiento", que en el ámbito de sus competencias se abstenga de aplicar esas medidas anunciadas (como el latido fetal y la ecografía 4D para mujeres embarazadas).

En todo momento, Rodríguez reafirmó la “acción decidida” de un Gobierno con una “conciencia clara progresista” de defender los derechos de las mujeres para impedir que alguna comunidad “retuerza” las libertades. Por ello, prometió que se emplearán todos los mecanismos y todas las herramientas, “en este caso jurídicas”. Y advirtió de que Castilla y León sí ha confirmado que habrá medidas “que hoy seguimos sin conocer”.

"No vamos a permitir que se retroceda ni un milímetro", apostilló la portavoz, de la que dependen las relaciones con las comunidades autónomas. Para poner énfasis en que "las explicaciones son insuficientes y contradictorias". Por lo que exigió a Fernández Mañueco que "cese o se abstenga" de establecer instrucciones dirigidas a los médicos para realizar pruebas suplementarias: "No se puede contravenir la ley de interrupción voluntaria del embarazo". Para rematar: "Ni un solo retroceso".

La ministra recordó que el Gobierno y el PSOE advirtierons, tras las elecciones de Castilla y León, lo que suponía que Vox entrara en el Gobierno pero que Núñez Feijóo prefirió ponerse en el "otro lado". Y ya entonces, rememoró la minsitra, dijeron que iban a estar vigilantes para que no hubiera ningún retroceso.