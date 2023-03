El Gobierno de Ayuso retuerce un informe europeo para vender que tiene la mejor sanidad de la UE

La sanidad es un quebradero de cabeza para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sobre todo, con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Por eso, cada vez que tiene oportunidad, trata de colocar píldoras propagandísticas sobre una supuesta buena gestión. La última este martes, tras conocerse un informe sobre competitividad regional de la Comisión Europea. El Ejecutivo autonómico no tardó en agarrarse a dicho documento para defender que el sistema sanitario madrileño era el mejor de todo el Viejo Continente. El problema es que ese estudio no valora el funcionamiento de la sanidad en los diferentes territorios o la atención sanitaria que reciben los ciudadanos. Sólo estudia el estado de salud de la población, con un enfoque especial sobre los trabajadores.

La publicación del último Índice de Competitividad Regional (ICR) de la Comisión Europea tuvo una gran acogida en la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo autonómico. Al fin y al cabo, mostraba una mejoría de la Comunidad de Madrid respecto al análisis llevado a cabo en 2019. La región pasaba, en esta clasificación comunitaria, del puesto 63 al 32 sobre un total de 234 territorios. Y el estudio la situaba a la cabeza nacional en innovación, infraestructuras o salud. De hecho, en base a este último factor el informe de Bruselas la colocaba en lo más alto del Viejo Continente. Por delante incluso de Estocolmo. Si la región sueca obtenía 127 puntos, el análisis daba a la autonomía dirigida por Isabel Díaz Ayuso un par de décimas más: 127,2 puntos.

El Gobierno regional no tardó en mover el indicador para vender gestión. La primera en sacar pecho fue la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. "Estamos muy contentos. Demuestra que todo el trabajo que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid funciona, que cuando la sociedad trabaja unida, libre y buscando la prosperidad, todo funciona. Esto ha pasado en la competitividad general, pero muy concretamente gracias también a la sanidad de Madrid, que ahora se ha situado como la mejor de la Unión Europea. Y es un motivo de gran satisfacción por los pacientes y gracias al trabajo del personal sanitario y de la apuesta decidida de la Comunidad por una sanidad pública universal y de la mejor calidad", señalaba con orgullo ante los medios de comunicación.

Una idea que luego el Gobierno regional se encargó de mover con rapidez en redes sociales. "El Índice de Competitividad Regional 2022 de la UE coloca a Madrid como la región europea con la mejor sanidad de todo el continente", escribe el perfil oficial de la Comunidad de Madrid en Twitter. El consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, da difusión al mensaje. También lo hace la Consejería de Familia, que lidera Concepción Dancausa. También Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso en el PP regional como secretario general, lanza esta misma idea a través de la red social. "La UE sitúa a Madrid como la región europea con mejor Sanidad. Va hilo cortito porque a alguno le va a dar vueltas la cabeza", publica a última hora de la tarde.

El problema es que dicho índice no evalúa ni la calidad del sistema sanitario madrileño ni la atención a los pacientes. Lo que se hace a través del pilar "Salud" es, según el documento metodológico relativo a dicho trabajo, describir el "capital humano en términos de condición de salud y bienestar, con un enfoque especial a la fuerza de trabajo". "La buena salud de la población conduce a una mayor participación en el mercado de trabajo, una vida laboral más larga, una mayor productividad y menores costes sanitarios y sociales", completa. En resumen, lo que valora y analiza el estudio de la Comisión Europea que se han encargado de retorcer el Gobierno regional es el estado de salud de la población madrileña, no de su sanidad.

Por ese motivo, ninguno de los indicadores que Bruselas tiene en cuenta para puntuar el pilar "Salud" guarda relación alguna con el funcionamiento del sistema. Porque ni se presta atención a los tiempos de espera, ni se evalúan las agendas, ni se pone bajo la lupa el número de médicos por habitante. Según el documento metodológico, lo que se valoran son las muertes en carretera, la esperanza de vida, la mortalidad infantil o las tasas de mortalidad por cáncer, ataques de corazón o suicidios. Es más, aunque el Ejecutivo regional quisiera vender correctamente este punto como éxito de su gestión, ni siquiera podría porque parte de los indicadores se puntúan en base a datos previos a la llegada de Ayuso.

No es la primera vez que desde la formación conservadora se recurre a este índice para maquillar el estado de la sanidad en suelo madrileño. Ya lo hizo Ayuso hace apenas un mes, pocas horas después de que decenas de miles de personas tomasen las calles del centro de la capital para defender el sistema público de salud. "La sanidad de Madrid es la segunda mejor de Europa. La sanidad pública de Madrid no está mal, es una de las mejores", aseveraba la líder del Ejecutivo regional desde Israel. Aunque no hizo referencia alguna a la fuente origen de dicha información, lo cierto es que el ICR que estaba disponible entonces –el relativo a 2019– colocaba a la comunidad autónoma en el segundo puesto europeo en el anteriormente citado apartado de "Salud".

Lejos de lo que intenta venderse desde el Gobierno de Ayuso retorciendo el informe europeo, lo cierto es que los madrileños no perciben un buen funcionamiento del sistema sanitario en la región. En la última macroencuesta sobre tendencias en voto autonómico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizada entre mediados de noviembre y comienzos de diciembre de 2022, los ciudadanos daban a la salud y los servicios sanitarios una nota media de 4,41, en una escala entre el 1 y el 10. Es la segunda calificación más baja por regiones, solo por detrás de la que se registraba en la ciudad autónoma de Ceuta –un 4,06 de media–.