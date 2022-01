El Gobierno denuncia que Almeida reclamó gastos "sin factura" para recibir ayudas por 'Filomena'

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha reprochado al Gobierno de la capital que incluyera gastos "sin facturas" y otros "fuera de sus competencias" en la solicitud de la primera línea de ayudas para compensar los gastos de emergencia derivados de la borrasca Filomena de hace un año. En una entrevista concedida a Europa Press, González también ha asegurado que frente a los 60 millones que señalaron que solicitarían para esa primera líneas de ayudas, la interventora del Ayuntamiento de Madrid solo avaló con su sello 38 millones, que es lo que el departamento estatal ha analizado.

El Consistorio ha recibido 1,5 millones de euros de este primer paquete de ayudas, cantidad que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "broma de mal gusto" y "aguinaldo", estimando que esta cifra representa menos de 50 céntimos por madrileño.

Concretamente, Almeida, en una entrevista concedida al diario El Mundo y recogida por Europa Press, ha indicado que "parece difícil pensar" que el Gobierno central "vaya a tener el comportamiento que merece" con la primera declaración de Madrid como zona catastrófica. "No tenemos excesiva confianza porque desde el Gobierno se nos comunicó que este primer pago iba a ser de 65 millones de euros", ha señalado Martínez Almeida, quien ha recriminado al Ejecutivo de Sánchez que haya tardado un año "en decidir que esa zona catastrófica vale un millón y medio de euros".

A lo que la representante del Gobierno de España en Madrid ha respondido lo siguiente: "Creo que no cuentan todo, que la broma viene porque hay que ser claros y transparentes. Nosotros solo analizamos lo que venía refrendado por la interventora y con su sello. A raíz de eso hay que ser muy claro porque hay varias ayudas", ha indicado.

El Consejo de Ministros aprobó declarar a Madrid zona catastrófica tras la borrasca de hace un año y en un primer momento, el Gobierno local cifró en 1.398 millones de euros los daños causados por Filomena en la ciudad, basándose en los "perjuicios a la actividad económica y en los daños materiales". Esta cifra bajó finalmente hasta los 279 millones de euros reclamados al Ejecutivo central, de ellos 60 millones en concepto de gastos por contratos de emergencia.

Así, la pasada semana el Ayuntamiento recibió un total de 1.467.857,01 euros como primer pago de las ayudas del Gobierno de España, una cifra que distaba de los 60 millones de euros que había pedido. Almeida ha tachado esta cantidad de "aguinaldo".

"Si no están de acuerdo; que lo recurran"

Mercedes González ha recordado que las primeras subvenciones de Protección Civil se encuadran dentro de las ayudas de emergencias del Ministerio del Interior y que tenían el requisito temporal, lo acontecido entre el 8 al 18 de enero, y lo que gastaron los ayuntamientos para preservar la vida de las personas y con servicios esenciales.

"Hay ayuntamientos que no varía nada en lo que han pedido y lo que se les ha dado, y hay ayuntamientos que consideran que emergencia eran absolutamente todo", ha indicado Mercedes González, quien ha incluido en el último grupo a la capital, que recordó que fue cambiando a la baja la cantidad que iba a solicitar al Estado.

La delegada ha indicado que mantuvieron una reunión con representantes municipales en la que les explicaban qué entraba y qué no entraba en la subvención. "Y presentaron cosas sin facturas; nosotros no podíamos dar por bueno eso. Les hemos dado el dinero, firmado por tres funcionarios de la Delegación, que les corresponde. Y si ellos consideran que no están de acuerdo, pues que lo recurran", ha manifestado.

La representante estatal también ha aclarado que hay otra línea de ayudas, las correspondientes a los gastos en infraestructuras municipales dañadas y posteriores a la gran nevada. La Delegación terminará el 26 de enero de analizar los 72 expedientes recibidos para esta partida.

Hay 252 millones para toda España en estos conceptos, de los que el 60% recaerán en la Comunidad de Madrid. La primera línea era de solo 11 millones para toda España, 7 de ellos para la región. "El Ayuntamiento de Madrid ya ha presentado cientos de expedientes y estamos instruyendo. Y, como la otra vez, estamos viendo con ellos porque les hemos requerido mucha información. Hay mucho más dinero pero tampoco se pueden meter aquellas cosas que no son de esa competencia", ha subrayado.

Los consistorios beneficiados cobrarán esta segunda partida de ayudas en marzo teniendo en cuenta, ha indicado González, que hay miles de expedientes y que el plazo de solicitud terminó el 26 de noviembre, y se abrió el 20 de octubre.

Ante las quejas sobre la tardanza en las ayudas, González aclara que las primeras ayudas salieron en mayo y el plazo de solicitud acabó el 20 de julio. "Teniendo en cuenta que agosto es un mes complicado para la Administración y a finales de diciembre la gran mayoría de los ayuntamientos ya han cobrado, solo han pasado cuatro meses. Para que lo sepan todos aquellos que han dicho que las ayudas han venido tarde y mal encima y se dedican a asustar a los vecinos de la Palma. Me parece que, aparte de ser mentira, está bastante feo decirlo", ha apostillado en alusión a las palabras de Almeida advirtiendo a los palmeros de que "no esperen mucho" del Gobierno.