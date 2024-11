Mazón mantiene la coordinación mientras el Gobierno despliega la mayor operación militar en tiempos de paz

El Gobierno español realiza durante las últimas horas el mayor despliegue militar en el país en tiempos de paz para ayudar en las zonas afectadas por la dana, especialmente en Valencia, en mitad de la indignación entre la población de las localidades afectadas por la sensación de abandono, pero la coordinación sigue recayendo sobre la Generalitat Valenciana, que se niega a pedir la declaración de emergencia nacional aunque solicita un desembarco masivo de ministros.

El número de militares se ha aumentado este sábado en cinco mil más después de la petición de la Generalitat Valenciana, que hasta el momento sólo había pedido la presencia de 500 en el territorio. A ellos se suman otros cinco mil efectivos adicionales de la Policía y de la Guardia Civil (ya había otros cinco mil de estos cuerpos trabajando sobre el terreno). A lo que se añade un buque anfibio que llegará al puerto de la capital levantina para alojar a militares desplazados y prestar ayuda humanitaria.

La catástrofe valenciana sigue enseñando la dureza del momento, con al menos 212 fallecidos, calles sepultadas por el barro, un indefinido número de desaparecidos y problemas de abastecimiento entre la población afectada. “La respuesta no es suficiente”, reconoció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa durante la mañana del sábado.

La indignación es patente entre los ciudadanos, que se han hecho durante estas horas la pregunta de “dónde están los militares”. Y esto ha puesto sobre la mesa la gestión de las administraciones, insuficiente para una población que se ha movilizado de manera extraordinaria y solidaria llenando las calles de voluntarios para llevar víveres a los pueblos y ayudar en la limpieza de las vías colapsadas.

Coordinación y competencias

La competencia de la coordinación en materia de emergencias recae sobre la Generalitat valenciana pilotada por Carlos Mazón, que está en el epicentro de las críticas por fallos como el tardío aviso y la descoordinación en los trabajos de reparación. Además, sólo solicitó quinientos militares el viernes. Este sábado el propio presidente de la Generalitat habló por la mañana con Sánchez para pedir cinco mil más ante el caos que se vive en la comunidad.

La Generalitat valenciana no ha pedido al Gobierno central que las competencias de coordinación pasen a Madrid. El Ejecutivo de Sánchez tampoco ha querido de manera unilateral retirar esas facultades a Mazón, aunque en privado las críticas de los ministros son durísimas contra el dirigente popular y su administración. Sánchez ha optado por ofrecer al presidente valenciano todos los recursos militares, financieros y de asesoramiento técnico que le pida el Consell.

La Moncloa sostiene que no es el momento de reemplazar a la Generalitat valenciana, sino de “acompañarla”. El mensaje de Sánchez es de unidad y de trabajo conjunto. El presidente y los reyes se trasladan este domingo a la zona afectada, donde se verán también con Mazón. “Ya habrá tiempo de hablar de negligencias”, sostuvo el presidente en La Moncloa en un momento donde el debate competencial está por debajo de la indignación y de la desesperación de los vecinos de las zonas afectadas.

Mazón no compareció ante las cámaras hasta pasadas las 18.30 horas y en su declaración no pidió que las competencias pasaran a Madrid ni la aprobación del estado de emergencia nacional, como sí traslada Génova 13. Lo que solicitó fue la incorporación de ministros a cinco nuevos grupos de trabajo liderados por sus consellers. En concreto: Mónica García, Óscar Puente, Isabel Rodríguez, Pablo Bustinduy, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo. El jefe del Consell no arremetió contra el Gobierno central como sí hace su partido y reconoció que el Ejecutivo central ha estado “a la altura”. Pero sí solicitó medidas y ayudas en respuesta a la declaración de Sánchez, que horas antes se ofreció a ayudar en lo que “pida” la Generalitat. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó posteriormente que Moncloa está de acuerdo en participar en esos grupos. Aunque respecto a la petición de incorporar al JEMAD, desde el Gobierno se recordó que el máximo responsable allí es el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, el teniente general Francisco Javier Marcos.

El PP se atrinchera contra Sánchez

El Partido Popular se mueve en el hilo de tratar de defender a Mazón pero señalando a Sánchez, sobre el que hacen recaer la responsabilidad de avisar y de declarar el estado de emergencia nacional. Pero no quieren que dé el paso de renunciar la administración del PP a sus competencias de coordinación. El líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, lanzó un mensaje en la red social X: “En una emergencia nacional ningún Gobierno espera, sino que actúa, como hace con admirable resistencia la Generalitat Valenciana y el resto de comunidades autónomas y municipios”. Para insistir: “No es un problema de una comunidad autónoma, es una urgencia nacional. No es ayudar, eso lo están haciendo los heroicos voluntarios. Es cumplir con el deber. Todos a una”.

Desde Compromís, socio de investidura del PSOE y parte del grupo parlamentario de Sumar, se pidió a Sánchez “no ponerse de lado”. El partido subió el tono a lo largo del sábado y en un comunicado criticó a Mazón: "Incapacidad manifiesta para gestionar esta crisis y su continuidad en la dirección de la respuesta a la tragedia solo puede agravar la situación de los que lo han perdido todo".

"Que solo se haya podido movilizar a una mínima parte de los voluntarios que han llegado a su punto de encuentro en la Ciudad de las Ciencias es muestra de improvisación. Pero que después muchos de los voluntarios desplazados en los autobuses alquilados por la Generalitat no hayan podido realizar ningún tipo de ayuda sobre el terreno, porque no había ningún dispositivo preparado, es una falta de respeto a los voluntarios, pero sobre todo a los afectados que están pidiendo su ayuda", lamentó el partido naranja. El PP valenciano acusó a los de Joan Baldoví de “politizar” la tragedia: "Desde el primer minuto, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha liderado con responsabilidad la respuesta ante esta emergencia provocada por la dana en los últimos días, sin escatimar esfuerzos ni recursos".

Desde Podemos también se pidió al Gobierno una actuación más contundente respecto a Mazón. Su líder, Ione Belarra, remarcó en un mensaje en X: “Un presidente del Gobierno creo que ni puede ni debe hacer una declaración así, ando la impresión de que no puede hacer nada más que lo que pida una comunidad autónoma. El estado de alarma está para estos casos. Es hora de poner todos los recursos estatales y europeos al servicio de Valencia”.