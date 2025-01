Sánchez acuerda con Junts el escudo social y reclama al PP que "no utilice bulos" si vota en contra

Fumata blanca. El Gobierno aprobó este martes un nuevo decreto con la mayoría de medidas del escudo social tras una discreta negociación in extremis con Junts, que desembocó en un acuerdo que vuelve a rearmar la mayoría de investidura y que incluye también la tramitación de la proposición no de ley de los posconvergentes que pide una moción de confianza de Pedro Sánchez.

Tras días de conversaciones, el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont cerraron este martes por la mañana el pacto tras el rechazo la semana pasada por parte del PP, Vox y Junts del decreto ómnibus, que supuso dejar en el aire medidas para veinte millones de personas.

El acuerdo se materializó en un nuevo decreto con 29 medidas, como la revalorización de las pensiones (un 2,8% para las ordinarias, un 6% para las mínimas y un 9% para las no contributivas) , las ayudas a los afectados por la dana y el volcán de La Palma, las subvenciones para los transportes y los incrementos del salario mínimo y del ingreso mínimo vital. Asimismo, se mantienen las medidas antidesahucios que incluía el anterior texto.

El nuevo decreto, según explicó en rueda de prensa el propio presidente, Pedro Sánchez, sí incluye una medida adicional: la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. En cambio, queda fuera del decreto el paquete económico.

Lo que se queda fuera

Según especificaron fuentes de Junts, salen todas las medidas tributarias (que se negociarán más adelante), las medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos (modificaciones técnicas para no solaparse con el gravamen temporal) y las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente. También quedan fuera las entregas a cuentas a las comunidades autónomas (con un impacto de 10.000 millones de euros y que ahora pasa a vincularse a la negociación de la senda de déficit).

También quedan pendientes para un próximo decreto otras medidas incluidas en el primer decreto como las deducciones en el IPRF de las personas que realicen obras para la eficiencia energética y la ampliación para reducciones fiscales por la compra de coches eléctricos. El Gobierno hablará en las próximas semanas con los grupos para sacarlas adelante.

Se tramitará la moción de confianza pero Sánchez no la ve necesaria

El acuerdo entre el Gobierno y Junts incluye la tramitación en el Congreso de los Diputados de la proposición no de ley presentada por los posconvergentes en la que se pida al Ejecutivo que el presidente se someta a una moción de confianza, una decisión que hasta el momento había rechazado el Ejecutivo.

El Gobierno ha aceptado dar vía libre al texto, que ahora está estancado en la Mesa del Congreso. Pero esto no significa que Sánchez vaya a presentar esa moción. El jefe del Ejecutivo indicó ante los periodistas en La Moncloa que no ve necesario someterse a la misma, una facultad que corresponde exclusivamente al jefe del Ejecutivo. Fuentes gubernamentales inciden en que se votará a favor de tramitar el texto (en el que se dejará claro que la prerrogativa constitucional es del presidente) pero luego no se materializará.

Es de tal importancia el acuerdo alcanzado por Junts que el propio presidente decidió comparecer en La Moncloa tras el Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo indicó que se ha hablado con los grupos de la investidura para garantizar el apoyo al nuevo decreto. "Un Gobierno cualquiera puede perder una votación parlamentaria, pero no nos resignamos a que pierda la mayoría social de nuestro país. Hemos negociado hasta la extenuación, hemos buscado el apoyo en todas partes para seguir avanzando en el bienestar frente al negacionismo de los de siempre", remachó, a la vez que subrayó: "Al final las cosas salen",

Sánchez pide al PP que no use "bulos"

Durante su comparecencia, el jefe del Ejecutivo tuvo un mensaje muy claro para el Partido Popular y para Vox. Y pidió desterrar "falsedades" y "bulos" como que el decreto que tumbó el Congreso suponía un incremento del IVA de los alimentos o la subida de la tarifa de la luz.

"Estos últimos días nos han enseñado cosas. A pesar de todas las dificultades, el Gobierno de coalición progresista es el Gobierno de los acuerdos, de la reducción de las desigualdades y de las reformas con paz social", defendió el presidente, que manifestó: "Sudamos la camiseta, no damos un partido por perdido y al final las cosas salen y suceden a favor de la mayoría social. Mi agradecimiento también a los grupos parlamentarios".

Para el presidente, la estrategia del PP y de Vox es "dañina para España y para la mayoría social". "Quiero decirles a esos dos partido que, lejos de afectar al Gobierno de coalición, nos hacen más fuertes. Nos recuerdan de lo que son capaces y la importancia de que la agenda social de progreso salga adelante, como ha pasado durante estos siete años", añadió el presidente.

El acuerdo entre el Gobierno y Junts tiene una vital importancia política porque supone reactivar la mayoría de investidura después de una dura crisis entre los dos socios. De hecho, los posconvergentes levantan "la congelación de las negociaciones sectoriales con el PSOE", explicaron fuentes del partido de Carles Puigdemont. El acuerdo llega también con la vista puesta a la madre de todas las negociaciones: los presupuestos generales del Estado.