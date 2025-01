El Gobierno y el PP se responsabilizan mutuamente de que no suban las pensiones

El Gobierno ha pedido al PP que explique por qué no quiere que suban las pensiones, tras haber rechazado en el pleno del Congreso, junto a Vox y Junts, el real decreto ley que contenía esta medida entre otras, mientras que los populares culpan al Ejecutivo por no tener mayoría para sacar adelante sus leyes, según informa EFE.

El decreto 'ómnibus', que incluye desde la subida de pensiones hasta las ayudas al transporte, ha decaído con los votos en contra de Vox, PP y Junts, estos dos últimos anunciados a última hora, pero los representantes del PSOE y Sumar en el Gobierno de coalición evitan referirse directamente al partido de Carles Puigdemont en público y ponen el foco en el PP.

"Son ellos los que lo tienen que explicar", ha dicho a los medios la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero, que en un mensaje en la red social X ha acusado al PP de haber "traicionado a los españoles al votar en contra de que 12 millones de pensionistas vean revalorizada su pensión". En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha dirigido a los pensionistas y les ha dicho que "cuando en febrero vean que su pensión ha bajado se acuerden que ha sido el PP en compañía de otros". Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar, ha acusado al PP de ser un partido "no fiable", "sin palabra" y que prefiere "causar daño" antes que "ganar derechos".

El PP se ha defendido de las críticas del Gobierno argumentando que no tiene la culpa de que el Ejecutivo no tenga mayoría para sacar adelante sus leyes e instándole a asumirlo y a convocar nuevas elecciones, como ha planteado su responsable de Economía, Juan Bravo. "Si no pueden gobernar, el colmo es que responsabilicen a la oposición. Dejen de tomar el pelo a los españoles", ha escrito a través de X el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que considera "miserable que el Gobierno mezcle a pensionistas, valencianos y vulnerables con chantajes de sus socios", en alusión a medidas como el traspaso de un edificio en París al PNV.

ERC culpa a Junts

Sobre Junts, Yolanda Díaz ha comentado que es un partido que forma parte del bloque de investidura y considera que hay que "recobrar la confianza y seguir trabajando para seguir mejorando nuestro país". Sin embargo, un ministro de la parte socialista del Gobierno ha cargado en privado contra esta formación, ya que asegura que estaba todo negociado y acordado con ellos para que el decreto ómnibus saliera adelante.

Preguntado sobre si la postura adoptada este miércoles por Junts supondrá un punto de inflexión en la relación del PSOE con la formación independentista catalana, el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, se ha limitado a decir que es algo que ese partido explicará.

Quien ha apuntado directamente a Junts ha sido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha subrayado que este partido ha votado en contra del real decreto ley con el PP, pero también con Vox. "Junts hoy no castiga a Sánchez, Junts hoy castiga a millones de pensionistas, a millones de usuarios del transporte público y a miles de afectados por la dana. Lo digo por si por lo que sea en Cataluña no se explica así", ha escrito en X.

La caída del decreto ómnibus ha molestado también a socios de investidura del Gobierno como Podemos, cuya líder, Ione Belarra, ha expresado en X su "tristeza" y "rabia" y ha añadido que "las consecuencias de permitir que la derecha mande, aunque no gobierne, son desastrosas para la gente".

El PNV lo ha lamentado, pero en una nota de prensa ha transmitido su confianza en que las "importantes cuestiones" que recogía vuelvan a estar en vigor "a la mayor brevedad posible".