El Gobierno garantizará la oferta de comedores escolares para reducir la obesidad infantil en un 25%

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en la mañana de este viernes el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030), cuyo objetivo principal es reducir la incidencia de esta enfermedad en un 25% en la próxima década. El Plan se ha elaborado junto con el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y la Gasol Foundation, concibiéndose como "una gran alianza nacional intersectorial destinada a facilitar que los niños y los jóvenes españoles crezcan de forma saludable", según reza en el documento.

Así, el Plan propone crear unas líneas maestras de actuación coordinada para la próxima década, tales como: generar un sistema social promotor de la actividad física y de la alimentación saludable; promover el bienestar emocional y el descanso; reforzar el sistema público para promover estilos de vida saludables; garantizar la protección de la salud de la infancia, y crear un cambio de cultura hacia estilos de vida saludables.

Para conseguirlas, el documento sugiere una serie de medidas, como son el aumento de la oferta de las actividades extraescolares deportivas; el impulso de la prescripción de ejercicio físico; la creación de una Red Estatal de Escuelas Promotoras de Salud; la implementación de espacios urbanos de calidad con zonas deportivas y de juego y espacios verdes; promover un sistema integrado de vigilancia de la obesidad infantil y sus determinantes; establecer tarjetas digitales de ayudas alimentarias, y garantizar la oferta de comedor escolar en todas las etapas educativas, así como el fomento de las becas comedor para la infancia en situación de vulnerabilidad, entre otras.

De esta forma, con el fin de conseguir la reducción de la obesidad y el sobrepeso infantil en la próxima década, se ha constituido una mesa interministerial que han desarrollado las mencionadas líneas de acción prioritarias del plan. En ella, han participado 15 ministerios, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias. El informe también cuenta con el asesoramiento científico de 18 sociedades científicas y, a nivel social, con la participación de 13 organizaciones del tercer sector de acción social y sociedad civil que trabajan en salud e infancia y asociaciones de familias. A nivel económico, han participado un total de 25 asociaciones y federaciones representantes de los sectores económicos implicados en el Plan, incluyendo el sector alimentario, el de la actividad física y el deporte, y el sector digital y audiovisual.

Brecha socieconómica

Por su parte, el Alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, se ha congratulado por la puesta en marcha de este Plan Estratégico, y ha hecho hincapié en que 1 de cada 4 niños padece sobrepeso u obesidad en España, "siendo uno de los países que está a la cabeza de Europa", ha advertido, para resaltar que "se trata de un problema de salud pública".

Además, Gasco también ha alertado de la brecha socioeconómica que está involucrada en la obesidad infantil. "Mientras que en las familias con mejores recursos la prevalencia de obesidad infantil es solo del 10%, en las de un nivel socioeconómico bajo es el 24%", ha detallado. "En cambio, este Plan persigue que todos los niños, independientemente de su origen social, tengan un fácil acceso a los estilos de vida más saludables", ha destacado Gasco, recordando que otro objetivo de la estrategia es reducir la brecha social asociada al exceso de peso infantil en un 40%.

Por otro lado, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, ha felicitado al Gobierno por el impulso del Plan, ya que, tal y como ha recordado, "1 de cada 3 niños de 6 a 9 años en Europa tiene sobrepeso u obesidad infantil". "Desde la OMS solo podemos estar encantados de participar en esta Estrategia para abordar un problema de salud pública tan importante, que supone la pandemia del siglo XXI", ha expresado Neira, en el marco de la presentación del documento, que ha tenido lugar en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe (Madrid).

Por ello, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS ha celebrado el "abordaje intersectorial" de la estrategia. "Prevenir la obesidad requiere de la participación de todos los sectores y de la sociedad en su conjunto y, además, el componente de salud ambiental y la huella de carbono es muy importante", ha aseverado Neira.

Asimismo, ha hecho hincapié en que este Plan también beneficiará a la economía, ya que "la prevención siempre va a ahorrar costes sanitarios; en cambio, curar las enfermedades siempre va a ser más caro", ha indicado.

Sánchez defiende que la obesidad infantil es "un asunto de Estado"

Sánchez, por su parte, ha defendido que la obesidad infantil es "un asunto de Estado" debido a las altas tasas de prevalencia de esta enfermedad en niños, por lo que considera que España "tiene un urgente problema que resolver". Así lo ha resaltado el presidente durante el acto de presentación en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe (Madrid).

El presidente ha señalado que la obesidad "se ha convertido en uno de los mayores problema sociales y de salud del siglo XXI", teniendo en cuenta que el número de niños y adolescentes con sobrepeso en el mundo "supera los 340 millones". "En estas últimas dos décadas se ha duplicado. La velocidad en que va en aumento es aún mayor", ha lamentado.

"Crecer sanos no siempre es fácil. No se trata solo de voluntad de los niños y las familias, que estoy convencido que la tienen, sino que son muchos los obstáculos que pueden llegar a impedir ese objetivo, como no tener acceso a una alimentación saludable, no contar con espacios para jugar o hacer deporte, o algo tan vital como dormir lo necesario por las noches", ha ejemplificado, a lo que ha añadido que "no dormir las horas adecuadas duplica el riesgo de obesidad en los niños".

Así, el presidente ha remachado que la lucha contra la obesidad infantil "nos incumbe a todos". "No solamente a las familias, sino al conjunto de administraciones. En definitiva, entre todos tenemos que conseguir que los niños y adolescentes tengan las mismas oportunidades de futuro, que sus condiciones de partida no cuenten para lograr una vida plena", ha finalizado.

"Un punto de inflexión"

Durante el acto, también ha estado presente el exjugador de baloncesto y cofundador de la Gasol Foundation, Pau Gasol, quien ha asegurado que el lanzamiento de este Plan supone "un punto de inflexión" y "un antes y un después" en la vida de los niños y los adolescentes españoles. "Vamos a empezar a conseguir que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de crecer de forma saludable, que disfruten de un acompañamiento familiar, que puedan practicar su deporte favorito, que hagan un uso conscientes de la pantallas, y, en definitiva, que los hábitos saludables impregnen la sociedad, a la vez que huimos de los entornos obesogénicos", ha defendido Gasol.

"Es una oportunidad para ser referentes desde España, con un una estrategia que tendrá un impacto directo en la vida de miles de personas en los próximos años", ha añadido. En este punto, ha resaltado la inclusión de la perspectiva de salud mental en este documento. "Son sabidas las consecuencias emocionales de la obesidad y el sobrepeso: baja autoestima, depresión y estigma, entre otras, pero estamos aquí para contribuir a cambiar toda esa realidad, y la puesta en marcha del Plan es algo único para conseguirlo", ha finalizado.