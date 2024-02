Titulados por Burger King o Leroy Merlín, los cursos sin valor académico que se cuelan en la universidad

Burger King ha lazando un nuevo plan de formación, al que podrán acceder sus más de 30.000 empleados en España. Hasta aquí, nada diferencia a la cadena de hamburgueserías de cualquier otra empresa que forma a sus empleados en las tareas que van a realizar. Pero en este caso el gigante de la comida rápida ha ido más allá y se ha unido a la Universidad Nebrija para que los estudiante obtengan un título propio acreditado por la institución académica, un centro privado con sede en Madrid. Burger King University, como han bautizado este plan formativo, no es el único caso de empresas que tiran de la universidad para avalar sus títulos. Leroy Merlín ya lo hizo en 2015 con la Universidad Autónoma de Madrid.

120 personas se van a convertir en titulados por Burger King cuando dentro de dos años hayan completado su plan de formación. A partir de ahora, cuando el empleado se incorpore, podrá recibir un plan de acogida teórico y práctico sobre el día a día del restaurante: uso y funcionamiento de la parrilla, preparación de las hamburguesas, freidoras, limpieza o mostrador. El trabajador podrá encadenar un título con otro, porque para alcanzar el puesto de encargado de turno tendrá que obtener otro título también avalado por la Universidad Nebrija, según informa Resturant Brands Iberia (grupo al que pertenece Burger King) en un comunicado. Al completar cada itinerario formativo, al titulado se le reconocen 11 créditos ECTS, lo que equivale a un 18% de un curso universitario (pero sin validez académica en el Ministerio).

Formado en Leroy Merlín

Leroy Merlín es otra de las empresas que tiene su propio plan de formación, en este caso con la Universidad Autónoma de Madrid, según indican desde la institución, para "dotar a los estudiantes de una rigurosa formación sobre distribución comercial, habilidades comerciales y orientación al cliente". El curso se imparte durante seis meses entre la Facultad de Ciencias Económicas y una de las tiendas de bricolaje Leroy. La empresa subraya que asume los 2.250 euros que cuesta la matrícula. Los estudiantes, una vez completado los 46 ECTS, obtienen su Diploma de Especialización y se incorporan al club de Jóvenes Graduados de Leroy Merlín. Este acuerdo con la entidad pública viene firmado por María Teresa Parra Catalán, la Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la UAM.

La letra pequeña: precio y formación no reguladas

La letra pequeña de este diploma, al igual que el que otorga la Universidad Nebrija, indica que son enseñanzas propias que no proporcionan acceso a programas de doctorado, es decir, no equivalen a un máster homologado ni habilitan para ejercer ninguna profesión regulada. Estos títulos están regulados por el Ministerio de Universidades pero no tienen reconocimiento académico homologado. La legislación establece tres niveles para las formaciones propias de cada universidad: el Máster de Formación Permanente (con una carga de 60, 90 y 120 créditos ECTS), el Diploma de Especialización (con entre 30 y 59 créditos) y el Diploma de Experto (de menos de 30 créditos). El artículo 36 de la por el que se regulan las enseñanzas propias universitarias también aclara que la denominación ni el formato de estos títulos no pueden inducir a confusión con respecto los títulos universitarios oficiales.

La escuela concertada y privada aumenta un 50% las cuotas cobradas a familias en seis años Ver más

Los máster reconocidos por el Ministerio, al contrario que las titulaciones propias, pueden acceder a becas para eximir al estudiante del pago de la matrícula y una ayuda económica. La matrícula de los títulos propios es más elevada que los máster oficiales porque su precio no está regulado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (Aneca). Este órgano es el que reconoce que el máster cumple con los estándares de calidad y lo homologan a nivel europeo. Los títulos propios no tienen que someterse a estos criterios, así que pueden empezar a impartir el curso rápidamente, mientras que en el caso de los títulos oficiales pueden tardar años en aprobarse.

Ni Burger King, ni Leroy Merlin, ni las dos universidades, la Autónoma y la Nebrija, han querido responder a las preguntas de infoLibre sobre este fenómeno formativo. Tampoco la Conferencia de Rectores.

Curso de cajero de supermercado

La empresas llegan a ofertar cursos que se hacen pasar por enseñanzas superiores aunque no sea una institución universitaria quién las imparta. La plataforma de formación online Aicad Business School, por ejemplo, promociona en su web un curso "universitario" de cajero de supermercado. Se trata de una serie de vídeos online y charlas en directo que enseñan al alumno a "dominar las cajas registradoras y el datáfono" y a "conocer los tipos de sistemas y desarrollar habilidades operativas en el manejo de caja". Tras estudiar el contenido teórico, la plataforma ofrece al egresado una beca en un supermercado para pulir sus funciones en los terminales de pago. El curso no está acreditado por ninguna institución universitaria española sino por la Università degli Studi Guglielmo Marconi, una universidad en línea italiana. Todo esto por un importe de 520 euros.